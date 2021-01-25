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Может ли постоянное ношение маски изменить форму ушей? Есть один нюанс

25.01.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока в Беларуси действует обязательный масочный режим, HEALTH.TUT.BY задал «Простой вопрос» пластическому хирургу центра «Корона»: есть ли опасность, что уши станут более лопоухими, если на них постоянно давят резинки от средства защиты?

— У взрослого человека уши уже сформированы, в них — плотный хрящ. Его форму обычным давлением никак не изменишь. У хряща есть свойство памяти этой формы, так что ношение маски, даже если она тугая, на нее не повлияет. Максимум, к чему это может привести, — натирание кожи.

Возможно, у грудных детей маска могла бы каким-то образом повлиять на форму ушных раковин, только и средства защиты они не носят. В своей практике я таких случаев не наблюдал, но знаю: некоторые родители, если видят немного торчащие уши у малышей, стараются фиксировать их пластырем, после купания надевать на ребенка плотную косынку в надежде, что хрящи еще не до конца сформировались. Но у этого метода нет каких-то научных оснований. Зато есть родители, которые приводят своих детей перед школой, чтобы им исправили лопоухость, — для поднятия самооценки ребенка.

Но при ношении маски из-за давления на уши действительно может возникать чувство дискомфорта. Выход один — выбирать такие, в которых вам удобно. Даже среди одноразовых стандартных нетканых масок есть модели на тонких резинках, а есть — на широких резинках или завязках. Сейчас, по сравнению с весной прошлого года, последних в аптеках стало больше.

Есть лайфхак — можно зафиксировать петли маски за головой заколкой или специальными пластиковыми пластинами с крючками. Тогда маска и вовсе не будет держаться за уши.

Особенно это актуально для тех, кто недавно делал отопластику (операцию на ушных раковинах). Первые полгода после операции желательно не носить маски за ушами вообще. А если отопластика сделана недостаточно качественно и хрящи остались не зафиксированы, то за счет той самой памяти формы ухо само по себе может повторно оттопыриться. Хрящ плотный — и если не предпринято достаточно усилий для изменения его формы, то он может вернуться на старое место.

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Задали хирургу наивный вопрос: могут ли уши стать более оттопыренными, если носить тугую маску. Один нюанс все-таки есть.
 
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