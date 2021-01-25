Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Поздравляем Юрия с покупкой роскошного автомобиля!» — написал под снимком дилер «Вольво».







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресенский купил авто за $100 тысяч Давайте разбираться.

Однако на самом деле Воскресенский приобрел машину еще перед президентскими выборами, которые сделали его знаменитым — в марте 2020 года. Фото сделано именно тогда.Политолог объясняет, что оформил это Volvo XC90 на свое юридическое лицо. Покупал в лизинг на 3 года под 14% годовых в долларах. При этом он сдал в салон свое предыдущее авто, Volvo XC60. По его словам, старую машину зачли как 40% от стоимости новой.Таким образом, доплата составила около $60 тысяч. Однако с учетом процентов Воскресенскому придется выплатить салону около $85 тысяч.Примечательно, что авто политолога в два с половиной раза дороже автомобиля, которая покупала свой примерно в то же время.