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Воскресенский купил авто за $100 тысяч

25.01.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Воскресенский купил авто за 0 тысяч
Иллюстративное фото
Пользователи социальных сетей массово перепощивают снимок, на котором политолог Юрий Воскресенский позирует на фоне нового внедорожника Volvo XC90. Такая модель стоит минимум $93 тысячи.

«Поздравляем Юрия с покупкой роскошного автомобиля!» — написал под снимком дилер «Вольво».



Воскресенский купил авто за 0 тысяч

Однако на самом деле Воскресенский приобрел машину еще перед президентскими выборами, которые сделали его знаменитым — в марте 2020 года. Фото сделано именно тогда.

Политолог объясняет, что оформил это Volvo XC90 на свое юридическое лицо. Покупал в лизинг на 3 года под 14% годовых в долларах. При этом он сдал в салон свое предыдущее авто, Volvo XC60. По его словам, старую машину зачли как 40% от стоимости новой.

Таким образом, доплата составила около $60 тысяч. Однако с учетом процентов Воскресенскому придется выплатить салону около $85 тысяч.

Примечательно, что авто политолога в два с половиной раза дороже автомобиля Анны Канопацкой, которая покупала свой примерно в то же время.
 
 
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