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Воскресенский купил авто за $100 тысяч
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Поздравляем Юрия с покупкой роскошного автомобиля!» — написал под снимком дилер «Вольво».
Однако на самом деле Воскресенский приобрел машину еще перед президентскими выборами, которые сделали его знаменитым — в марте 2020 года. Фото сделано именно тогда.
Политолог объясняет, что оформил это Volvo XC90 на свое юридическое лицо. Покупал в лизинг на 3 года под 14% годовых в долларах. При этом он сдал в салон свое предыдущее авто, Volvo XC60. По его словам, старую машину зачли как 40% от стоимости новой.
Таким образом, доплата составила около $60 тысяч. Однако с учетом процентов Воскресенскому придется выплатить салону около $85 тысяч.
Примечательно, что авто политолога в два с половиной раза дороже автомобиля Анны Канопацкой, которая покупала свой примерно в то же время.
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