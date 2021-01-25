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В белорусской армии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности

25.01.2021 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась 25 января в Вооруженных силах Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В белорусской армии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности

Проверка проводится под руководством начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны Александра Вольфовича.

Сообщается, что основной целью комплекса мероприятий является «проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях».

«Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности, — отметили в Минобороны. — Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады».

«Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности, — отметили в Минобороны. — Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях — преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем», — подчеркнули в военном ведомстве.

Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

 
 
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Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась 25 января в Вооруженных силах Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
 
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