В Минске судят блогера Павла Спирина

В Минском городском суде 25 января начался процесс по делу 36-летнего блогера Павла Спирина.





Заседание ведет судья Дина Кучук, обвинение представляет Антон Тюменцев. Спирин отказался от адвоката и защищает себя сам.

Он обвиняется в умышленных действиях, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на пять лет).

Спирин был задержан 4 сентября, находится под стражей с 9 сентября.

Подсудимый вину полностью не признал.