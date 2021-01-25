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В Минске судят блогера Павла Спирина
Источник материала: Навiны
В Минском городском суде 25 января начался процесс по делу 36-летнего блогера Павла Спирина.
Заседание ведет судья Дина Кучук, обвинение представляет Антон Тюменцев. Спирин отказался от адвоката и защищает себя сам.
Он обвиняется в умышленных действиях, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на пять лет).
Спирин был задержан 4 сентября, находится под стражей с 9 сентября.
Подсудимый вину полностью не признал.
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В Минском городском суде 25 января начался процесс по делу 36-летнего блогера Павла Спирина.
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