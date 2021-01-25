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Лукашенко сомневается в защищенности новых паспортов и ID-карт

25.01.2021 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко сомневается в том, что новые паспорта и ID-карты надежно защищены от подделок. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.

Лукашенко сомневается в защищенности новых паспортов и ID-карт
Фото president.gov.by

Лукашенко отметил, что «можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ».

Он также рассказал, что из докладов ему следует, что внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок.

«То, что мы толкаем развитие электронных услуг, — хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, — глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сомневается в том, что новые паспорта и ID-карты надежно защищены от подделок. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.
 
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