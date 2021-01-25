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Под Столбцами МАЗ вынесло на встречную, в аварии пострадали два человека (видео)
Источник материала: Onliner
Как сообщили в МВД, авария произошла сегодня примерно в 10:30 вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа двигался со стороны Столбцов в направлении Несвижа. В какой-то момент полуприцеп грузовика вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot.
В результате аварии водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
— На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили в МВД.
Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на погодные условия: водителям следует быть предельно внимательными и собранными.
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Как сообщили в МВД, авария произошла сегодня примерно в 10:30 вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. По предварительной информации, 44-летний водитель...
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