Под Столбцами МАЗ вынесло на встречную, в аварии пострадали два человека (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в МВД, авария произошла сегодня примерно в 10:30 вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа двигался со стороны Столбцов в направлении Несвижа. В какой-то момент полуприцеп грузовика вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot.

В результате аварии водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

— На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили в МВД.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на погодные условия: водителям следует быть предельно внимательными и собранными.