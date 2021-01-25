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В Минске закрылись несколько заведений Brioche, одно из них — навсегда

25.01.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Галина Корсак, владелица пекарни-кондитерской Brioche Paris, ресторана французской кухни Brioche Bistro, а также кормящего бара «За победой» рассказала в своем Instagram, что они закрываются. Одно из заведений — навсегда.

В Минске закрылись несколько заведений Brioche, одно из них — навсегда
«С пятницы собираюсь с силами, чтобы написать это. С сегодняшнего дня Brioche Paris на Сторожевской, Brioche Bistro и „За победой“ закрыты. А Brioche Paris в Dana Mall закрыта навсегда! Ваша поддержка — бесценна. Вы знаете, что делать», — так звучит ее сообщение в социальной сети.
В Минске закрылись несколько заведений Brioche, одно из них — навсегда

В Brioche подтвердили, что пекарня в Dana Mall закрылась навсегда, остальные заведения, перечисленные выше, с сегодняшнего дня не работают, однако через время могут открыться. Причины ситуации пока не комментируют.

Напомним, 26 октября, в день истечения «Народного ультиматума», объявленного Светланой Тихановской, заведения Галины Корсак закрылись на санитарный день. Через несколько дней в них пожаловали с проверкой из госструктур. Brioche Bistro на несколько месяцев закрыли решением Минздрава. На вопрос, связано ли нынешнее закрытие с предыдущим, в пекарне ответили: «А вы как думаете?»

 
 
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Сегодня Галина Корсак, владелица пекарни-кондитерской Brioche Paris, ресторана французской кухни Brioche Bistro, а также кормящего бара «За победой» рассказала в своем Instagram,...
 
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