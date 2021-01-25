Сотни тысяч Jeep Cherokee XJ имеют в салоне орфографическую ошибку

Источник материала: Onliner

Компания Chrysler выпускала Jeep Cherokee XJ очень долго — с 1984 по 2001 год. Многочисленные поклонники этой модели считают XJ идеальным автомобилем. Возможно, для бездорожья машина и годится, но на 100% идеальной ее назвать нельзя: у многих экземпляров Cherokee XJ на дверной карте есть незаметная орфографическая ошибка. Так что идеальной машина теперь может быть максимум на 99,997%.

Вообще Jeep Cherokee XJ действительно достойный автомобиль для пересеченной местности. Он легкий, тяговитый, с надежной ходовой, неубиваемыми коробками передач (в том числе АКП), отличной обзорностью и неустаревающим дизайном. За 37 лет машина обзавелась тысячами фанатов, но таила в себе крохотную ложечку дегтя. На дверных картах прямо под подлокотниками надпись с орфографической ошибкой.





Там написано «5700 PIONEER-CHEIF». Читатели портала Jalopnik сообщили, что проверили несколько Cherokee XJ разных годов выпуска и у них всех было написано «CHEIF». Судя по всему, это слово означает комплектацию модели — XJ выпускался в четырех версиях: Base, Pioneer, Chief (а не Cheif) и Wagoneer. Для Pioneer и Chief шла одна и та же дверная карта. Это были самые популярные комплектации.





В начале 1990-х годов комплектации Pioneer, Chief и Wagoneer были сняты с производства, а на их место пришли четыре новые: Sport, Limited, Laredo и Briarwood. Но даже в Jeep Cherokee XJ 1996 года выпуска на дверной карте написано «5700 PIONEER-CHEIF». Похоже, этот элемент не меняли на протяжении всего выпуска модели. Для того чтобы найти надпись, нужно снять дверной подлокотник.



