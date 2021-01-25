|
Сотни тысяч Jeep Cherokee XJ имеют в салоне орфографическую ошибку
Источник материала: Onliner
Компания Chrysler выпускала Jeep Cherokee XJ очень долго — с 1984 по 2001 год. Многочисленные поклонники этой модели считают XJ идеальным автомобилем. Возможно, для бездорожья машина и годится, но на 100% идеальной ее назвать нельзя: у многих экземпляров Cherokee XJ на дверной карте есть незаметная орфографическая ошибка. Так что идеальной машина теперь может быть максимум на 99,997%.
Вообще Jeep Cherokee XJ действительно достойный автомобиль для пересеченной местности. Он легкий, тяговитый, с надежной ходовой, неубиваемыми коробками передач (в том числе АКП), отличной обзорностью и неустаревающим дизайном. За 37 лет машина обзавелась тысячами фанатов, но таила в себе крохотную ложечку дегтя. На дверных картах прямо под подлокотниками надпись с орфографической ошибкой.
Там написано «5700 PIONEER-CHEIF». Читатели портала
В начале 1990-х годов комплектации Pioneer, Chief и Wagoneer были сняты с производства, а на их место пришли четыре новые: Sport, Limited, Laredo и Briarwood. Но даже в Jeep Cherokee XJ 1996 года выпуска на дверной карте написано «5700 PIONEER-CHEIF». Похоже, этот элемент не меняли на протяжении всего выпуска модели. Для того чтобы найти надпись, нужно снять дверной подлокотник.
черный, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
серый, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Chrysler выпускала Jeep Cherokee XJ очень долго — с 1984 по 2001 год. Многочисленные поклонники этой модели считают XJ идеальным автомобилем. Возможно, для бездорожья...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)