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Какой облом: белорусский рубль снова сдал к доллару и евро

25.01.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евро и доллар завершили торги в понедельник на максимуме за 11 дней, но падение российского рубля позволило сохранить значение корзины валют. Её значение осталось на минимуме за 34 дня.

С начала месяца белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 1,70%.

Курс доллара вырос на 0,0090 BYN до 2,5565 BYN/USD.

Американец за два дня подорожал уже на 0,0193 BYN, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 31 день, а начала года подешевел на 0,0224 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0151 BYN до 3,1137 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, оставив минимум за 34 дня.

С начала января стоимость евровалюты упала на 0,0543 BYN.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0138 BYN до 3,4123 BYN/100 RUB — минимума за 34 дня.

С начала месяца сотня российских рублей обвалилась уже на 0,0748 BYN.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:

курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);
курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);
курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

Центробанк России

В субботу в России прошли массовые гуляния в поддержку Алексея Навального. Российский рубль его не поддержал и начал дешеветь к доллару и евро.

Сегодня на бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 50 копеек до 74,8569 российских рублей — максимума за месяц.

Средневзвешенный курс евро вырос на 73 копейки до 91,14 российских рублей.

Напомним, что ещё в минувший четверг стоимость евро находилась на минимуме за 37 дней, а сегодня уже на максимуме за месяц.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке России

Российский рубль значительно девальвировался и к доллару, и к евро:

курс доллара +0,8162 RUB (+1,11%);
курс евро +1,1541 RUB (+1,29%). 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро и доллар завершили торги в понедельник на максимуме за 11 дней, но падение российского рубля позволило сохранить значение корзины валют. Её значение осталось...
 
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