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Ученые нашли горячий «Юпитер» с безоблачной атмосферой

25.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли горячий «Юпитер» с безоблачной атмосферой

  • 25.01.2021, 14:24
Ученые нашли горячий «Юпитер» с безоблачной атмосферой
фото: Naked Science

Планета находится на расстоянии 575 световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопов «Хаббл» и «Спитцер» пронаблюдали за газовым гигантом WASP-62b и выяснили, что он является редким примером планеты, в атмосфере которой нет облаков. Небесное тело, которое находится на расстоянии 575 световых лет от Земли, открыли еще в 2012 году, сообщает zn.ua.

WASP-62b по размерам чуть крупнее Юпитера, но находится гораздо ближе к своей материнской звезде и совершает оборот вокруг нее всего за 4,4 суток. В ходе нового исследования ученые наблюдали за планетой в видимом и инфракрасном свете, что позволило им получить данные о спектральном составе атмосферы небесного тела. Исследователи заметили, что на WASP-62b не обнаруживается никаких следов калия, но очень ясно проявляется спектральная линия натрия.

Само по себе присутствие натрия в атмосфере горячего юпитера вполне обычно. Однако густая облачность, характерная для таких планет, препятствует наблюдениям на этих длинах волн, и сигнал получается весьма слабым. На WASP-62b ничего подобного не замечено, и авторы исследования ясно увидели все характерные линии натрия в рассмотренных диапазонах.

По словам исследователей, это значит, что они имеют дело с прозрачной атмосферой. Они отмечают, что подобные безоблачные миры – большая редкость, по теоретическим расчетам, они должны составлять менее 7% планет. До сих пор единственным известным таким примером оставалась планета WASP-96b.

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Планета находится на расстоянии 575 световых лет от Земли.
 
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