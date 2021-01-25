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Большие очереди вернулись на границу

25.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Большие очереди вернулись на границу

  • 25.01.2021, 14:15
Большие очереди вернулись на границу

На литовском направлении скопилось более 620 фур.

Большие очереди вернулись на границу Беларуси со странами Европейского союза, пишет сайт naviny.media. На литовском направлении, по информации ГПК, скопилось более 620 фур:

- «Каменный Лог» — более 240;

- «Котловка» — более 140;

- «Бенякони» — более 130;

- «Привалка» — более 110.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

- «Брузги» — более 120;

- «Козловичи» — более 60;

- «Берестовица» — более 30.

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На литовском направлении скопилось более 620 фур.
 
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