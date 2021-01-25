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Большие очереди вернулись на границу
Источник материала: Хартия'97
Большие очереди вернулись на границу
На литовском направлении скопилось более 620 фур.
Большие очереди вернулись на границу Беларуси со странами Европейского союза, пишет сайт
- «Каменный Лог» — более 240;
- «Котловка» — более 140;
- «Бенякони» — более 130;
- «Привалка» — более 110.
Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 210 грузовиков:
- «Брузги» — более 120;
- «Козловичи» — более 60;
- «Берестовица» — более 30.
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На литовском направлении скопилось более 620 фур.
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