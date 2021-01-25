Источник материала: Хартия'97

Большие очереди вернулись на границу 25.01.2021, 14:15

На литовском направлении скопилось более 620 фур.

Большие очереди вернулись на границу Беларуси со странами Европейского союза, пишет сайт naviny.media . На литовском направлении, по информации ГПК, скопилось более 620 фур:

- «Каменный Лог» — более 240;

- «Котловка» — более 140;

- «Бенякони» — более 130;

- «Привалка» — более 110.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

- «Брузги» — более 120;

- «Козловичи» — более 60;

- «Берестовица» — более 30.

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