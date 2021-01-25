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На выходных в разных районах города жодинцы вышли на протестные акции
Источник материала: Хартия'97
На выходных в разных районах города жодинцы вышли на протестные акции
На одном из домов Жодино почти на всех этажах одновременно появились бело-красно-белые флаги.
В минувшие выходные, 23-24 января жители Жодино традиционно вышли на акции солидарности, чтобы поддержать белорусов, лишенных свободы, пишет
На одной из пригородных трасс прошел марш жителей Жодино, которые выстроились в цепь. У каждого из них в руках был флаг.
На одном из домов на улице 50 лет Октября почти на всех этажах одновременно появились бело-красно-белые флаги.
«Свободу Игорю Лосику!» — акции в поддержку политзаключенного, который более 40 дней голодает в жодинской тюрьме, прошли не единожды.
Одну из акций в поддержку Игоря Лосика устроили у часовни на улице Московской.
Уроженка Жодино, студента второго курса Витебского медицинского университета Полина Нитченко должна была выйти из Витебского СИЗО в прошлую пятницу. Но в этот день ее осудили снова. Девушка получила 10 суток. Жодинцы вышли в поддержку Полины и ее семьи.
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На одном из домов Жодино почти на всех этажах одновременно появились бело-красно-белые флаги.
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