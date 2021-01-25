ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Индийские и китайские солдаты вступили в бой в Гималаях

25.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Индийские и китайские солдаты вступили в бой в Гималаях

1
  • 25.01.2021, 13:58
Индийские и китайские солдаты вступили в бой в Гималаях
Китайский флаг в районе перевала Наку-Ла
Фото: Shayon Ghosh/Flickr

Обе стороны вызвали подкрепление.

Индийские и китайские военные вступили в боестолкновение на оспариваемом участке индийско-китайской границы в Гималаях, есть раненые с обеих сторон.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на издание The Times Of India.

Бои на перевале Наку-Ла в индийском штате Сикким возобновились 20 января 2021 года после нескольких месяцев относительного затишья.

Индийские военные назвали инцидент «незначительным», его удалось «разрешить местным командирам в соответствии с установленными протоколами».

Источники The Times Of India сообщили, что столкновение в Наку-Ла произошло после того, как китайские военные предприняли попытку вторгнуться на территорию Индии. «Обе стороны вызвали подкрепление… есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем», — сказал источник.

По данным источников India Today, в ходе боя получили ранение четыре индийских военнослужащих и около 20 китайских солдат.

Об инциденте стало известно на следующий день после того, как Индия и Китай провели девятый раунд переговоров о снижении напряженности на спорных участках границы.

В середине июня 2020 года в результате боестолкновений вооруженных сил Индии и Китая погибли 20 индийских военнослужащих и неустановленное число китайских солдат. Правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить наблюдательный пункт на линии фактического контроля. Пекин ответил, что индийские военные нарушили границу.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В белорусской армии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by