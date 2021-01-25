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Белорус Андрей Скабелка возглавил рейтинг тренеров КХЛ

25.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорус Андрей Скабелка возглавил рейтинг тренеров КХЛ

  • 25.01.2021, 13:54
Белорус Андрей Скабелка возглавил рейтинг тренеров КХЛ
Андрей Скабелка
Фото: hcsibir.ru

Хоккейный тренер возглавляет российский «Локомотив» из Ярославля.

Белорусский наставник "Локомотива" Андрей Скабелка вновь возглавил рейтинг тренеров КХЛ.

Таблицу составляет издание "Чемпионат". Рулевой минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт остался на 16-й позиции.

1 (3). Андрей Скабелка ("Локомотив")

2 (1). Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс")

3 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (11). Илья Воробьев ("Металлург")

5 (7). Томи Лямся ("Салават Юлаев")

6 (4). Валерий Брагин (СКА)

7 (8). Анвар Гатиятулин ("Трактор")

8 (10). Юрий Михайлис ("Барыс")

9 (12). Боб Хартли ("Авангард")

10 (5). Владимир Крикунов ("Динамо" М)

11 (13). Дэвид Немировски ("Торпедо")

12 (15). Билл Питерс ("Автомобилист")

13 (9). Андрей Разин ("Северсталь")

14 (14). Лаури Марьямяки ("Йокерит")

15 (17). Михаил Кравец ("Витязь")

16 (16). Крэйг Вудкрофт ("Динамо" Мн)

17 (6). Олег Знарок ("Спартак")

18 (23). Вячеслав Буцаев ("Нефтехимик")

19 (19). Сергей Светлов ("Амур")

20 (18). Николай Заварухин ("Сибирь")

21 (21). Евгений Ставровский (ХК "Сочи")

22 (22). Петерис Скудра ("Динамо" Р)

23 (20). Алексей Ковалев ("Куньлунь")

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Хоккейный тренер возглавляет российский «Локомотив» из Ярославля.
 
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