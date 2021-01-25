Источник материала: Хартия'97

Доллар и евро подорожали на первых торгах недели 25.01.2021, 13:46

фото: sputnik

Какие курсы валют установили обменники 25 января.

Курсы доллара и евро растут на торгах 25 января на Белорусской валютно-фондовой бирже. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,25% — до 2,5539 рубля, евро укрепился на 0,42% — до 3,1117 рубля, а российский рубль снизился на 0,15% — до 3,4209 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,56 рубля (Абсолютбанк, Альфа-Банк, Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Банке Дабрабыт, Paritetbank — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,115 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке, Технобанке, Paritetbank — 3,107 рубля.

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