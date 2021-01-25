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«Врачи дают 1%, что выживет»
Источник материала: Хартия'97
«Врачи дают 1%, что выживет»
Минчанин, совершивший акт самосожжения на площади Независимости, в крайне тяжелом состоянии.
35-летний минчанин Павел Баньковский, который совершил акт самосожжения на площади Независимости 22 января, остается в крайне тяжелом состоянии.
Как пишет
«Состояние пострадавшего на площади Независимости человека по-прежнему крайне тяжёлое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению».
«Он в критическом состоянии, в искусственной коме. Мы верим в чудо. Но врачи дают 1 процент», — сообщила бывшая супруга Павла.
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Минчанин, совершивший акт самосожжения на площади Независимости, в крайне тяжелом состоянии.
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