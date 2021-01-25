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Протесты в поддержку Навального побили рекорды с развала СССР

25.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протесты в поддержку Навального побили рекорды с развала СССР

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  • 25.01.2021, 13:25
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Протесты в поддержку Навального побили рекорды с развала СССР
фото: yandex.ru

112 городов вышли против диктатуры в России.

Больше 3 тысяч человек задержала полиция по всей России в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального, который в августе был отравлен ядом из семейства «Новичок», а после возвращения в Россию - скоропалительно задержан и отправлен в СИЗО с перспективой уголовного срока на 10 и более лет, сообщает finanz.ru.

70 миллионов просмотров, собранных на YouTube фильмом Навального о «дворце Путина», и почти 200 миллионов просмотров у призывов к митингам на Tiktok - вызвали острую реакцию власти, которая принялась удалять ролики из соцсетей и запугивать авторов-подростков обращениями в ВУЗы и звонками из военкоматов.

Но несмотря на предупреждения чиновников о недопустимости несанкционированных акций, люди вышли на улицы в 112 городах - от Владивостока и Магадана до Москвы и Санкт-Петербурга. Акции прошли даже в охваченном 50-градусными морозами Якутске и традиционно лояльном Севастополе.

«Самое важное в сегодняшнем митинге - максимально широкая география. Протесты прошли там, где они вообще никогда не проходили. Во многих городах были самые массовые выходы на улицы за последние 30 лет», - сказал The Bell политолог Александр Кынев.

Во Владивостоке на акцию пришли около 3 тысяч человек, которые перекрыли движение по центральной улице города, откуда, встав в цепь, людей выдавил ОМОН, передает корреспондент «Коммерсанта». На акцию в Новосибирске, по оценкам «Тайга-инфо», собрались до 4 тысяч человек. На площади Ленина в центре города они пели гимн России, хлопая в ладоши и выкрикивая «Путин - вор» и «Уходи!».

До 3 тысяч человек собрались в Барнауле. В Самаре учеников 10-11 классов отказались выпускать из школы, чтобы они не пошли на митинг. В Уфе и Казани протестующим удалось дойти до зданий администраций, вход в которые был перекрыт полицией, пишет РБК.

«Это очевидный результат накопления недовольства в обществе. Тем более, большинство людей выходили не столько за Алексея Навального, сколько против глухоты и бесцеремонности властей. В этом смысле акции во многих городах напомнили протесты в Хабаровске», - говорит Кынев.

К полудню по московскому времени, по данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны 219 человек. Тогда же - за два часа до старта назначенного на 14.00 митинга - первые задержания начались на Пушкинской площади в Москве.

Людей волоком тащили в автозаки, начались перебои с интернетом и мобильной связью. Через полтора часа силовики ворвались в квартиру, которую арендовал телеканал «Дождь», чтобы сверху показать число собравшихся.

МВД оценило численность митинга в 4 тысячи человек. По подсчетам Reuters, на улицы вышли 40 тысяч.

В Санкт-Петербурге протестующие прорвали оцепление на Сенатской площади и заполонили Невский проспект, перекрыв его, а затем двинулись к площади Восстания и Гостиному двору под сигналы машин, поддерживающих толпу.

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112 городов вышли против диктатуры в России.
 
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