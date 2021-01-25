Вот сколько разрешений на временное проживание Литва выдала беларусам с 9 августа

Источник материала: KYKY

Не секрет, что из-за политической ситуации многим беларусам пришлось уехать из страны, но давайте ближе к цифрам. Только с 10 августа 2020-го по 12 января 2021-го Литва выдала беларусам больше 5739 разрешений на временное проживание в стране. Для сравнения, по данным Белстата в 2019-м в Литву уехало 435 человек.

По данным Департамента миграции Литвы, после 9 августа эта страна отклонила всего 11 беларуских заявок на временное проживание.

Также 86 беларусов подали прошение о предоставлении убежища в Литве, их заявки еще рассматриваются. «Но двоим обратившимся уже было отказано в убежище, потому что они оказались оппортунистами. Они воспользовались возможностью подать прошение о предоставлении убежища, но на самом деле, похоже, они даже не участвовали в каких-либо митингах, а просто читали прессу и пересказывали то, что писали в прессе», – сказала Эвелина Гудзинскайте, начальник Департамента миграции.

Беларусы уезжают не только в Литву. Еще в октябре 2020-го МВД заявило: В Польшу выехало около 10 тысяч беларусов, в Украину – 3 тысячи, в Литву и Латвию в общей сумме — около 500. А вот какими, по данным Белстата, цифры уехавших были в 2019-м: в Польшу выехал 1751 человек, в Украину – 1890 человек, в Латвию – 131 человек.