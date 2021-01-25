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Уралов: пора уйти от мир-системы, где нам отведена роль подопытных кроликов
25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кризис мировой экономической системы, все издержки которого Запад традиционно пытается "повесить" на другие страны по принципу "давай ты умрешь сегодня, а я ― завтра", плюс ― противоречия поколений, которые накопились внутри российского и белорусского общества, ― все это выливается в протесты, которые мы наблюдаем в наших странах, считает главный редактор портала СОНАР 2050, политический эксперт Семен Уралов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Беларусь и Россия очень похожи. Автократические схемы помогли нам выжить в 90-х, но сегодня должны адаптироваться к обществу, которое стало более сложным. Стратегически у нас нет иного выхода, как двигаться к полноценному союзу, а не к имитации его. Для этого нам необходимо вырваться из мир-системы, где нам уготована роль подопытных кроликов", ― убежден Уралов.
Напомним, ранее в российском МВД не исключили дальнейших попыток "
"Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла", ― сказал Горовой на заседании расширенной коллегии столичного главка МВД РФ в минувший четверг 21 января.
Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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