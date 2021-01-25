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Уралов: пора уйти от мир-системы, где нам отведена роль подопытных кроликов

25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Уралов объяснил, зачем РФ и Беларуси нужен реальный союз, а не его имитация

Кризис мировой экономической системы, все издержки которого Запад традиционно пытается "повесить" на другие страны по принципу "давай ты умрешь сегодня, а я ― завтра", плюс ― противоречия поколений, которые накопились внутри российского и белорусского общества, ―  все это выливается в протесты, которые мы наблюдаем в наших странах, считает главный редактор портала СОНАР 2050, политический эксперт Семен Уралов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Беларусь и Россия очень похожи. Автократические схемы помогли нам выжить в 90-х, но сегодня должны адаптироваться к обществу, которое стало более сложным. Стратегически у нас нет иного выхода, как двигаться к полноценному союзу, а не к имитации его. Для этого нам необходимо вырваться из мир-системы, где нам уготована роль подопытных кроликов", ― убежден  Уралов.

Напомним, ранее в российском МВД не исключили дальнейших попыток "раскачать ситуацию" в России течение 2021 года наподобие ситуации, сложившейся в Беларуси и Кыргызстане в минувшем году, на эту тему высказался первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла", ― сказал Горовой на заседании расширенной коллегии столичного главка МВД РФ в минувший четверг 21 января.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Текущая ситуация в мире каждый день подтверждает необходимость выстраивания полноценного союза России и Беларуси, стратегически у двух близких стран нет иного...
 
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