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Знает ли молодежь: кто такой Владимир Высоцкий? - видео
25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поэт, актер, бард - в какой из этих ипостасей вы знаете Владимира Высоцкого? С таким вопросом Sputnik обратился к жителям Минска.
Кто-то ограничивается перечислениями различных творческих ролей Высоцкого, а кто-то даже напевает его песни и признает – "наше поколение Высоцкого любил". Знакома с Высоцким и молодежь, но здесь уровень знаний все же меньше.
А кто-то даже знает, что некоторые песни Высоцкого переведены на иврит! Так что широта познаний творчества музыканта у собеседников Sputnik оказалась очень разной.
И даже те, кто очень уж глубокими знаниями творчества Высоцкого похвастаться не может, признают - его песни, по крайней мере, самые известные, актуальны и сейчас. В том числе, среди молодежи.
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