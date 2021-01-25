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Знает ли молодежь: кто такой Владимир Высоцкий? - видео

25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поэт, актер, бард - в какой из этих ипостасей вы знаете Владимира Высоцкого? С таким вопросом Sputnik обратился к жителям Минска.

© Sputnik
Певец, актер, поэт: архивные кадры с Владимиром Высоцким

Кто-то ограничивается перечислениями различных творческих ролей Высоцкого, а кто-то даже напевает его песни и признает – "наше поколение Высоцкого любил". Знакома с Высоцким и молодежь, но здесь уровень знаний все же меньше.

А кто-то даже знает, что некоторые песни Высоцкого переведены на иврит! Так что широта познаний творчества музыканта у собеседников Sputnik оказалась очень разной.

И даже те, кто очень уж глубокими знаниями творчества Высоцкого похвастаться не может, признают - его песни, по крайней мере, самые известные, актуальны и сейчас. В том числе, среди молодежи.

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Теги: Минск
 
 
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