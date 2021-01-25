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Белорусскую армию проверят на боеготовность по приказу министра
25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности объявлена в Беларуси, военным предстоит выполнять задачи, как днем, так и ночью, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Совершать марши, преодолевать препятствия, сооружать фортификационные объекты. Вот далеко не весь перечь задач, которые предстоит решать подразделениям. Некоторые воинские части уже получили распоряжение на приведение в высшую степень боеготовности.
© Photo : ВоенТВ Беларуси
Сообщается, что для выполнения приказов, маневрами будут охвачены все полигоны на территории страны. Отрабатывать действия предстоит как на пересеченной местности, так и в городских условиях. 120-й гвардейской механизированной бригаде поручено доукомплектовать личный состав.
Пристальное внимание уделят не только состоянию техники и личного состава, но и вспомогательным подразделениям снабжения и тыла. На завершающей фазе пройдут контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой.
Проверка проводится по распоряжению министра обороны. Руководить экзаменом будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Испытания войск послужат повышению боевой выучки армии.
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Вооруженные силы Беларуси в ближайшие недели ждет масштабный экзамен на способность действовать в любых условиях.
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