Дженнифер Лопес воссоздала культовый клип 20-летней давности

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников: звезда воссоздала свой знаменитый клип 20-летней давности на песню Love Don't Cost АThing.

Лопес может похвастаться не только своими достижениями на сцене и в кино, но и действительно неувядающей красотой и шикарной фигурой. Звезда тщательно следит за собой: занимается спортом, правильно питается и, по ее словам, никогда не делала пластику лица. Теперь же певица еще раз доказала, что время над ней не властно.

Новая публикация Лопес в Instagram произвела фурор в сети: певица опубликовала видео, в котором воссоздала свой клип из 2000-х.

"С 20-й годовщиной второго альбома Джей Ло! Немного пошалила на съемке", - подписала видео певица.

На ролике звезда идет по морскому пляжу, снимает солнечные очки, накидку и аксессуары, в точности повторяя движения из клипа 20-летней давности.

Подписчики звезды пришли в восторг от такого "перезапуска" и одарили ее комплиментами, отметив, что Лопес практически не изменилась.

Напомним, что звезда также "засветилась" на инаугурации Джо Байдена вместе с певицей Леди Гагой и другими.

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