|
Дженнифер Лопес воссоздала культовый клип 20-летней давности
25.01.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников: звезда воссоздала свой знаменитый клип 20-летней давности на песню Love Don't Cost АThing.
Лопес может похвастаться не только своими достижениями на сцене и в кино, но и действительно неувядающей красотой и шикарной фигурой. Звезда тщательно следит за собой: занимается спортом, правильно питается и, по ее словам, никогда не делала пластику лица. Теперь же певица еще раз доказала, что время над ней не властно.
Новая публикация Лопес в Instagram произвела фурор в сети: певица опубликовала видео, в котором воссоздала свой клип из 2000-х.
"С 20-й годовщиной второго альбома Джей Ло! Немного пошалила на съемке", - подписала видео певица.
На ролике звезда идет по морскому пляжу, снимает солнечные очки, накидку и аксессуары, в точности повторяя движения из клипа 20-летней давности.
Подписчики звезды пришли в восторг от такого "перезапуска" и одарили ее комплиментами, отметив, что Лопес практически не изменилась.
Напомним, что звезда также "засветилась" на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
51-летняя певица еще раз доказала поклонникам, что почти что не изменилась и осталась все той же красавицей, завоевавшей любовь публики в 2000-х.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)