В белорусской армии внезапно началась проверка мобилизационной готовности

Источник материала: Tut.by

В Беларуси началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил страны. Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мероприятия начались по распоряжению главы оборонного ведомства, руководит всем начальник Генштаба. Некоторые войсковые части и подразделения уже приводятся в высшие степени боеготовности — так, началось доукомплектование одной из частей 120-й мехбригады.

Сообщается, что войска выдвинутся практически на все белорусские полигоны и отдельные участки местности. Военным предстоит отрабатывать боевые задачи как днем, так и ночью, форсировать водные преграды, действовать в лесных массивах и населенных пунктах.

В завершение проверки запланированы контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой.