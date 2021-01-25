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В белорусской армии внезапно началась проверка мобилизационной готовности
Источник материала: Tut.by
В Беларуси началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил страны. Об этом
Мероприятия начались по распоряжению главы оборонного ведомства, руководит всем начальник Генштаба. Некоторые войсковые части и подразделения уже приводятся в высшие степени боеготовности — так, началось доукомплектование одной из частей 120-й мехбригады.
Сообщается, что войска выдвинутся практически на все белорусские полигоны и отдельные участки местности. Военным предстоит отрабатывать боевые задачи как днем, так и ночью, форсировать водные преграды, действовать в лесных массивах и населенных пунктах.
В завершение проверки запланированы контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой.
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Некоторые военные части пополняются и выдвигаются на полигоны.
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