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Под Столбцами прицеп МАЗа вылетел на встречку и протаранил Peugeot

25.01.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 25 января вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа ехал со стороны Столбцов в направлении Несвижа. В какой-то момент полуприцеп грузовика вынесло на встречную полосу, где он врезался в Peugeot.

В результате ДТП водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые выясняют обстоятельства происшествия.

 
 
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В результате ДТП водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
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