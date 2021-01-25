Под Столбцами прицеп МАЗа вылетел на встречку и протаранил Peugeot

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 25 января вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа ехал со стороны Столбцов в направлении Несвижа. В какой-то момент полуприцеп грузовика вынесло на встречную полосу, где он врезался в Peugeot.

В результате ДТП водитель и пассажир Peugeot получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты, которые выясняют обстоятельства происшествия.