8 советов адвоката: Как вести себя на допросе или опросе

Источник материала: Салiдарнасць

Советует Сергей Зикрацкий.





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— Если вы думали, что вас это не касается, можете быть уверенным, что касается. Абсолютное большинство жителей нашей страны потенциально могут быть опрошены или допрошены сотрудниками правоохранительными органами, — пишет адвокат Сергей Зикрацкий.

— Почти у каждого есть родственник, друг или знакомый, который за последние 6 месяцев задерживался правоохранительными органами. А значит, и у вас могут захотеть уточнить какую-то информацию. Пожалуйста, прочитайте и запомните эти советы. Это важно.

Совет первый. Помните, вы имеете права на юридическую помощь адвоката.

Вы вправе получить юридическую помощь адвоката всегда и везде. Да, совсем всегда и совсем везде. Кто бы и при каких обстоятельствах вас ни опрашивал, допрашивал, вы вправе требовать юридическую консультацию адвоката.

Даже если вы в КГБ в 3 часа ночи, даже если вы на пограничной заставе в 300 км от Минска. Статья 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому (!) право пользоваться юридической помощью адвоката в любой момент (!).

Вы можете заявить, что настаиваете на юридической помощи адвоката и не будете участвовать в опросе и допросе до того момента, пока не будет предоставлен адвокат.

Если у вас уже есть заключенный договор с адвокатом, можно требовать, чтобы приехал именно ваш адвокат. Если у вас нет договора с адвокатом, настаивайте, чтобы вам предоставили возможность заключить договор с адвокатом, в том числе дали возможность позвонить родственникам и друзьям, чтобы они заключили договор с адвокатом в ваших интересах.

Совет второй. Помните, что вы вправе не давать показания против себя и ваших близких.

Право не давать показания против себя должно трактоваться максимально широко. Это не только совершение вами каких-либо противоправных действий. Это совершение вами и вашими близкими любых действий.

Например, вы вправе отказаться от вопроса об обстоятельствах знакомства с конкретным человеком, поскольку таким образом вы будете давать показания в том числе и о себе. Вы вправе не отвечать на вопрос о своих должностных обязанностях, поскольку это касается вас.

Вам могут напомнить об уголовной ответственности свидетеля за отказ от показаний и дачу заведомо ложных показаний. Помните, что ответственность за отказ от дачи показаний не касается случаев отказа от дачи показаний против себя и своих близких.

Совет третий. Помните, вы вправе отказаться от участия в опросе.

Сейчас будет немного теории, но она важна, чтобы понять суть ваших прав. Вас могут вызвать в качестве свидетеля. Допрос в качестве свидетеля регулируется УПК. Перед допросом вам обязаны разъяснить ваши права иметь адвоката и не свидетельствовать против себя и своих близких (см. совет первый и совет второй).

Но очень часто граждан опрашивают не как свидетелей и не в рамках УПК. Так чаще всего делают ГУБОПиК, ДФР, РУВД. Такие опросы проводятся в рамках оперативно-розыскной деятельности. Закон об оперативно розыскной деятельности дает право гражданам отказаться от участия в оперативно-розыскных мероприятиях (за исключением негласных).

Поэтому, как только вас вызвали (забрали, увезли) и решают с вами поговорить, уточните, в каком статусе вы находитесь. Если свидетель и будет допрос в рамках УПК, то вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких (см. совет второй). Если же вы не свидетель, а будет проводиться опрос, то вы вправе вообще ничего не говорить. Более того, можете требовать, чтобы вас отпустили, поскольку участие в таких действиях должно быть исключительно добровольным. Напомню, что совет первый (о юридической помощи адвоката) никто не отменял – при проведении оперативно-розыскных мероприятий вы также вправе требовать присутствия адвоката.

Совет четвертый. Помните, вы вправе не сообщать пароли от телефонов, компьютеров, электронной почты и аккаунтов соцсетях.

На самом деле это право прямо вытекает из права не давать показания в отношении себя и своих близких. Я просто его выделил отдельно в силу большой значимости информации, которая закрыта паролем. Подумайте 10 раз прежде, чем рассказать пароль сотрудникам правоохранительных органов.

Совет пятый. Не торопитесь с ответами на вопросы, отвечайте четко.

Если вы решили давать показания – не торопитесь отвечать на вопрос. Повторите вопрос в уме, сформулируйте в уме ответ на вопрос, и только после этого озвучьте его. Ответ на вопрос должен содержать только ту информацию, которую у вас просили.

Не стоит рассказывать что-то подробно (если только вы осознанно не свидетельствуете против своего подельника).

Бывали случаи, когда подробные ответы на вопросы и рассуждения на общие темы давали правоохранительным органам ту информацию, которую они вообще не планировали получить в рамках опроса/допроса.

Совет шестой. Внимательно читайте документы, исправляйте неточности и делайте замечания.

Все ваши показания должны быть четко, корректно и правильно зафиксированы. По возможности дословно. Если что-то зафиксировано не точно – исправляйте. Если какие-то ваши слова не отражены в протоколе – требуйте дополнения протокола.

Вам могут сказать, что это неважно, вам могут сказать, что тут записано правильным языком и т.д. Но это на самом деле важно и должно быть зафиксировано именно теми словами, которые вы говорили. Настаивайте!

Если эти ваши фразы не появились в протоколе или отражены не верно – исправляйте и дописывайте их сами и заверяйте своей подписью.

Если вы подписываете какой-либо документ – можете сделать любые замечания, которые у вас были все это время. Вы просили адвоката, а вам его не предоставили – укажите на это. Вы просили стакан воды, но вам не дали – зафиксируйте.

Вам надо было позвонить родным, но вам сказали, что вы не имеете право на звонок – пишите. У вас болела голова, живот, вы переживали за свою собаку – делайте отметку в протоколе.

Вы даже не понимаете, как это может быть важно. Просто поверьте и не бойтесь делать замечания, исправления и пометки в документах прежде чем их подписать.

Совет седьмой. Запоминайте вид процессуального действия, должности и ФИО сотрудников.

Я знаю, что это сложно. Но это точно также и очень важно. Запомните, как минимум, название документа, который вы подписываете и название органа, который проводил действие. Попросите лист бумаги и ручку, чтобы это записать. Вы имеете на это право.

Точно также как имеете право делать любые пометки во время процессуальных действий. Если вам не дали бумагу и ручку, если вам запрещают делать пометки – указывайте на это в протоколе прежде, чем поставить свою подпись.

Совет восьмой. Отключите эмоции, включите голову.

Это, пожалуй, сложнее всего. Вы окажетесь в окружении, в котором не бывали ранее. Вам будет страшно из-за неопределенности. Люди, которые вас будут окружать в этот момент, будут делать все, чтобы это состояние сохранялось у вас максимально долго.

Они будут приходить и уходить. Они будут говорить много непонятных слов. Они будут называть номера статей и сроки. Некоторые могут давить, некоторые могут угрожать, другие будут улыбаться. Они будут говорить, что хотят помочь вам.

Помните, эти люди не могут быть вашими друзьями. У вас с ними точно разные цели. Я знаю кучу примеров, когда в обмен на нужные показания сотрудники правоохранительных органов обещали сразу отпустить и не проводить обыск в доме у престарелых родителей, а по итогу после получения этих показания сразу везли на обыск и «закрывали» на 72 часа.

Поэтому постарайтесь отключить эмоции. Постарайтесь думать головой. Попросите стакан воды. Успокойтесь. Если рядом есть адвокат – поговорите с ним еще раз. Он единственный, кто точно играет в вашей команде. Если адвоката нет – требуйте присутствия адвоката (см. совет первый).

Помните, чтобы вам ни говорили – за стенами и воротами этого учреждения обязательно есть ваши близкие, знакомые и друзья. Они любят вас и переживают за вас. Они готовы сделать все, чтобы вам помочь. И они обязательно вам помогут. Ваша задача сохранять самообладание, выдержку, думать головой, и не руководствоваться эмоциями.