Литовское издание расследовало работу «Дапамоги»: «За красивыми лозунгами — циничный заработок на бегущих от Лукашенко белорусах»

Часть белорусов, бежавших в Литву от режима Александра Лукашенко, стали заложниками мошеннических схем предпринимателей, действующих в Литве. Данные, собранные отделом расследований, показывают, что бизнес главы публичного учреждения «Дапамога», собирающего пожертвования у литовцев, извлекал прибыль из размещения беженцев.





Более того, для получения денег из фондов поддержки белорусов заключались фиктивные договоры аренды, подделаны литовские медицинские справки и подписи руководителей компаний. Под прикрытием гуманитарного коридора в Литву привлекались экономические мигранты.

Расследование в фактах:

• После протестов в Беларуси против результатов президентских выборов в Литве была создана организация «Дапамога». Организация утверждает, что помогает бегущим от режима белорусам приехать в Литву и тут устроиться.

• Организация «Дапамога» во главе с Наталией Колеговой, белорусской предпринимательницей, живущей в Литве, собирала у литовцев помощь.

• Данные, собранные отделом расследований ЛРТ , показывают, что указанная организация стремилась заработать на приехавших в Литву белорусах. Н.Колегова сдавала белорусам квартиры по цене выше рыночной, хотя предпринимательницы публично заявляла, что помогает бесплатно.

• С целью получения денег из фондов международной поддержки договоры аренды могли быть сфальсифицированы с помощью Н. Колеговой. В них фальсифицировались и подписи руководителей компаний.

• Н.Колегова и компания Natalex, принадлежащая ей и ее мужу, могли подделывать литовские медицинские справки.

• Согласно договорам аренды, пять беженцев должны были разместиться одновременно в помещениях площадью в несколько десятков квадратных метров, которые формально являются офисом компании.

«Дапамога»: схемы мошенничества и циничный заработок на бегущих от Лукашенко белорусах

Декларировали ​​бесплатную помощь, но попросили заплатить

В октябре прошлого года волонтер, помогающий Виктору (имя изменено, настоящее имя известно редакции), бежавшему в Литву от режима Лукашенко, пишет сообщение женщине, которая помогает белорусам здесь, в Литве.

Он спрашивает, как понимать сообщения, в которых Виктору предлагается заплатить за жилье, и в которых спрашивают, когда менеджер может прийти и получить 300 евро.

— Неужели этот мужчина должен платить за проживание? — спрашивает волонтер у женщины.

Женщина отвечает, что «старшие друзья» обещали заплатить за Виктора, а позже пишет, что она уточнила: Виктору придется заплатить за жилье, когда он получит деньги за переезд в Литву из фондов поддержки беженцев.

Кто эти «старшие друзья» — непонятно, но женщина, отвечающая на вопросы в переписке, — Наталья Колегова, предпринимательница из Беларуси, более пятнадцати лет живущая в Литве.

В сентябре прошлого года вместе с другими активистами она основала и возглавила организацию «Дапамога», которая, как утверждается, помогает белорусам, вынужденным покинуть дом и переехать в Литву. Н. Колегова и ее муж также имеют ряд компаний, занимающихся недвижимостью и его арендой и консультациями по миграционным вопросам.

Переписка Н. Колеговой с волонтером, курирующим беженца из Беларуси, не вызывала бы никаких подозрений, если бы бизнесвумен не объявила, что приехавших белорусов не только разместила бесплатно, но и платит за их проживание из личных средств. То же самое Н. Колегова повторила отделу расследований ЛРТ: «Нет, бесплатно, всегда бесплатно».

«Дапамога» собирала пожертвования у литовцев, которые хотели помочь белорусам. По словам руководителя учреждения, собрано около 25 тысяч, и на эту сумму приехавшим организуют проживание, оплату питания, одежды, а также визы.

Принадлежащая Коллеговой и ее мужу компания Natalex сдает квартиры в столице, но, по словам женщины, белорусов там поселили бесплатно: «Мы с мужем, чтобы не говорили, что мы заработали на этих людях, мы всегда бесплатно свои квартиры предоставляем».

Однако, согласно данным, собранным отделом расследований ЛРТ, Виктор, ищущий убежища в Литве, не единственный, кого попросили заплатить за проживание. Другая семья, переехавшая из Беларуси в Литву, личность которой известна ЛРТ, но не разглашающая данные о себе по соображениям безопасности, даже не жила в заранее забронированных квартирах.

Как рассказал этот отделу расследований ЛРТ мужчина, он заключил договор с домовладельцем до приезда в Литву, но когда они не смогли получить деньги от международных фондов солидарности за переезд, им пришлось отказаться от аренды квартиры.





Протесты в Беларуси / AP nuotr.

О том, что забронированную квартиру можно использовать бесплатно, не было и речи.

Всем этим лицам квартиры сдавались в аренду через сеть квартир, принадлежащих Н. Колеговой и пересдаваемых через компанию Natalex, принадлежащую Н.Колеговой и ее мужу. Отдел расследований ЛРТ также собрал больше свидетельств белорусов, которые жили в квартирах и платили за них.

Кроме того, из имеющихся у ЛРТ копий договоров аренды видно, что сама Н. Колегова сдавала принадлежащие ей квартиры белорусам по цене, дороже рыночной. Например, у одной белоруски за проживание в квартире в 35 кв. на ул. Калварию в октябре была запрошена сумма в 750 евро.





Договор / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Эта цена зафиксирована в договоре аренды, подписанном с самой Н. Колеговой.

Подделка подписей и связи с российским бизнесменом

Помимо личных свидетельств белорусов, отдел расследований ЛРТ получил более десяти договоров аренды с людьми, уехавшими из Беларуси. Эти договоренности представила белорусам сама «Дапамога» или Колегова, а они передали их в фонды, чтобы получить поддержку для переселения белорусов.

Согласно договоренностям, часть граждан Беларуси должна была размещаться в лофтах, расположенных на территории бывшей «Топливной аппаратуры» в Вильнюсе, по ул. Калварию.

По этому же адресу десятки разных помещений сдает в аренду и компания Natalex, принадлежащая Н.Колеговой и ее мужу. Информация об этом есть как на сайте компании, так и на различных сайтах аренды.

Именно в этих в лофтах на улице Калварию, должны были проживать 11 человек, приехавших в Литву из Беларуси. Однако пяти из них, согласно договорам за тот же период (ноябрь-декабрь) должны были уместиться на в одной квартире площадью 26 кв. м. В этих помещениях также зарегистрировано подразделение российской телекоммуникационной компании Intis Telecom.

Intis Telecom также является владельцем этих сдаваемых в аренду лофтов Natalex. Так что договор аренды белорусы подписывали с предполагаемым представителем Intis Telecom Борисом Энтиным. Этот вымышленный человек подписывался как директор Intis Telecom. Однако, по данным Центра регистров, человек с таким именем никогда не управлял компанией.

Договор, подписанный Intis Telecom / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Отдел расследований ЛРТ связался с нынешним директором Intis Telecom Борисом Шехтером. Он заверил, что впервые слышит о таких договорах аренды и, насколько он помнит, никогда их не подписывал. Энтин, по словам Б. Шехтера, не является ни его фамилией, ни псевдонимом, хотя, как признает Б. Шехтер, он слышит эту фамилию не впервые.

— Однако мы уже несколько лет не арендуем квартиры, мы передали права их оператора компании Natalex. Когда мы инвестировали, мы купили эти апартаменты, сначала мы сами занимались их арендой, но потом у нас просто не было на это времени, — пояснил директор Intis Telecom.

Он сказал, что, по его мнению, документы об аренде были подделаны и использовались не по назначению от имени их компании.

Позже Б. Шехтер также отправил копию своей подписи, чтобы доказать, что он не подписывал договоры аренды. Подпись Б.Шехтера отличалась от подписи главы Intis Telecom.

Intis Telecom принадлежит российскому бизнесмену Андрею Инсарову. Литовское отделение российской телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги отправки SMS-сообщений, было создано восемь лет назад.

Как пояснил сам А. Инсаров, Н. Колегова несколько лет назад, когда у него был вид на жительство в Литве, предложила вложить деньги в недвижимость и помогла ее приобрести. Позже функции аренды лофтов взяла на себя компания Н. Колегова. Natalex ежемесячно платит Intis Telekom за аренду, но Инсаров не уточнил, какой процент они согласовали.

Дороги ведут к арендному бизнесу

Мы несколько раз звонили по указанному в договорах аренды номеру. Женщина, которая ответила в первый раз, не смогла объяснить, как найти Intis Telecom: «Не знаю, я не проинформирована».

Через несколько дней позвонив по тому же номеру, мы попытались найти Бориса Энтина, представленного как директора Intis Telecom.

— Кого такого, кого такого? — не поняла ответившая на звонок женщина. Когда мы объяснили, что мы ищем директора Intis Telecom, она положила трубку.

Как выяснил отдел расследований ЛРТ, этот номер фактически принадлежит Natalex, которая и сдает в аренду недвижимость, принадлежащую Intis Telecom.

Н. Колегова на вопросы о договорах белорусов с Intis Telecom путалась и меняла версии. Изначально она заверяла, что квартирами Intis Telecom управляет ее бизнес, что позволяет ей предлагать часть квартир белорусам бесплатно.

После того, как мы уточнили, что в договорах аренды указана цена аренды, Н. Колегова заверила, что речь идет не о переселенцах, а о строителях из Беларуси, которые платили напрямую Intis Telecom.

Еще позже она признала, что были предприняты попытки разместить белорусов, прибывших в Литву, в вышеупомянутых помещениях, но они потерпели неудачу, поскольку от организации BySol деньги не поступили.

— Попытка была, но они не жили там, потому что не получили денег от BySol, — сказала она.

В конце концов, Н. Колегова, разговаривая с отделом исследований ЛРТ, пыталась объяснить, что все вышеупомянутые подозрительные договоры аренды были сфальсифицированы и что она не знает, почему они ссылаются на номер Natalex.

— Я вижу, что это не мой договор. Не я его составляла. (Но это бланк вашей компании?) Ну и что. Ведь это в Интернете можно сделать, — пояснила Н. Колегова.

Однако, как подтвердили настоящие владельцы этих лофтов, Intis Telecom, квартиры на ул. Кальварию были заселены. Если во время первого карантина, по словам А. Инсарова, арендный бизнес действительно остановился и Natalex за март ничего не перевела, а за апрель — всего сто евро, то в сентябре, октябре и ноябре суммы были намного выше.

Литовский врач не знал о своей консультации

Однако, согласно информации, собранной отделом расследований ЛРТ, были сфальсифицированы не только договоры аренды, но и медицинские справки, якобы подписанные литовскими врачами.

Справка врача / LRT Tyrimų skyriaus nuotr.

Справки о предполагаемых медицинских обследованиях в Литве также были предоставлены фондам, чтобы доказать, что люди физически пострадали от режима и нуждались в материальной поддержке.

У отдела расследований ЛРТ возникли подозрения относительно подлинности справок, так как данные о консультации были представлены на бланке Natalex.

Вот одна из таких справок, подписанная Артурасом Мацкявичюсом, известным в Литве врачом, сосудистым хирургом. Указана дата консультации, пациент, диагноз, врач подписывает документ в электронном виде.

Мы связались с А. Мацкявичюсом, он заверил, что никогда не слышал о Natalex и не контактировал с этой компанией.

Узнав, что на его имя подписывается справка, врач констатировал, что она была поддельной. Во-первых, в базе данных частной клиники, в которой он работает, Kardiolita, не содержала никаких данных об указанном пациенте. Во-вторых, в тот день, когда якобы состоялась консультация врача, А. Мацкявичюс не работал в клинике.

— Вообще-то текст полностью скопирован с моих выводов в Kardiolita. Один к одному. Просто немного запутан. Другое дело: я проверил в Kardiolita и не понимаю, как я смог консультировать 16 октября, а подпись поставил раньше — 28 сентября, — поражается А. Мацкявичюс.

Гражданин Беларуси предъявил в фонды справку о состоянии здоровья, чтобы получить поддержку как жертва режима, и прибыл в Литву по гуманитарному коридору.

В справке говорится о венозном варикозном расширении вен и подлежащих лечению глазных яблоках.

Как убедились в отделе расследований ЛРТ, тема справок о здоровье неприятна и самой Н. Коллеговой. Мы договорились с главой «Дапамога» об интервью, и она пригласила нас прийти в помещение, где зарегистрирована организация.

Изначально говоря о помощи белорусам, Н.Колегова охотно делилась мыслями, однако потребовала прекратить интервью и выключить камеру, как только ее попросили объяснить ситуацию с медицинскими справками: «Послушайте, выключите, пожалуйста, камеру».

— Этой программы не будет, — добавила она.

Еще позже глава «Дапамога» также отправила сообщение, в котором написала, что запрещает показ отснятого интервью. Письмо было также отправлено в ЛРТ с просьбой объяснить, «действовала ли разговаривавшая с ней журналист законно».

Подозрительные сигналы из «Дапамога»

Подозрения в отношении деятельности руководителя ПУ «Дапамога» Н. Колеговой возникли и у белорусских фондов солидарности, которые оказывают финансовую поддержку людям, бежавшим из Беларуси от преследований режима.

Опасения возникли, когда белорусы, приехавшие в Литву с помощью Н. Колеговой, стали предоставлять в фонды фиктивные документы об аренде, а также справки о состоянии здоровья, которые должны были подтвердить, что человек в Беларуси пострадал от режима.

Фонд поддержки BySol уже собрал 3 миллиона евро средств для международной поддержки белорусов. Его представители подчеркивают, что порядок оказания помощи строгий — переселенцами признаются только те лица, которые действительно подверглись преследованиям режима Лукашенко, которые действительно пострадали от режима и могут это доказать.

Андрей Стрижак, глава фонда BySol, в интервью отделу расследований ЛРТ сказал, что именно документы, предоставленные «Дапамога», заставили их заподозрить, что они были поддельными и что ими прикрывались экономические мигранты.

— Мы не сразу все поняли, мы не сразу определили, что происходит, и поэтому некоторые люди, которым не полагалась наша поддержка, могли ее получить, — говорит Стрижак.

Однако он добавляет, что к белорусам, прибывшим в Литву через гуманитарный коридор, претензий нет.

— Люди, которые приезжают в чужую страну, на самом деле не могут знать все и сразу ориентироваться. Поэтому ответственность несут те, кто предоставил им такие документы. Я не знаю, какие схемы там работают, но, на мой взгляд, то, что делается, противозаконно, — сказал он в беседе отделом расследований ЛРТ.

По его словам, сумма денег, выдаваемая беженцам, является приманкой для потенциальных мошенников. Например, был один человек, который изначально подал заявку на помощь в размере 1500 евро, только потом она была уменьшена до 1200 евро. А семьям давали еще больше — 1200 евро и еще по 500 евро, в зависимости от того, сколько человек в семье.

Деньги выплачиваются частями. Второй платеж производится при предъявлении лицом всех необходимых документов, в том числе доказательств того, что он пострадал от режима, а также договора аренды.

— Если говорить о какой-то заинтересованности, это достаточно большие деньги, чтобы расплачиваться за квартиры в период кризиса, когда нет туристов. Это может быть неплохим зароботком, — говорит глава BySol.

Однако еще до BySol вопрос о злоупотреблениях Н. Колеговой поднимали сами белорусы, которые вместе с Н. Колеговой создали «Дапамогу», волонтеры, помогающие своим соотечественникам. В середине октября прошло собрание по поводу действий Н. Колеговой, на котором она сама не присутствовала.

В протоколе собрания отмечается, что Н. Колегова купила билеты в театр для беженцев на деньги фонда «Дапамога», неправомерно и по своему личному усмотрению использовала пожертвованные людьми деньги на поддержку беженцев.

Упоминается и ее коммерческий интерес — волонтеры и сотрудники «Дапамога» заметили, что средства организации используются для оплаты аренды ее личных или сданных в субаренду квартир беженцам. На собрании также обсуждался случай, когда Н. Колегова вынудила беженцев расторгнуть договор аренды с владельцем квартиры, не принадлежащей ее сети.

Не сумев договориться с Н. Колеговой, инициаторы этого общественного учреждения помощи белорусам и сотрудничавшие с ней волонтеры покинули «Дапамогу» осенью прошлого года. Они создали новую организацию — фонд «Разам». Некоторые из них вообще ушли из этой деятельности.

Вопросы уже поднимались в Миграционной службе

Согласно источникам отдела расследований ЛРТ, что подтверждается собранными документами и свидетельствами людей, Н. Колегова обязуется помочь белорусам на границе, объясняя, что она единственная, кто может без проблем оформить визу, финансовую поддержку переезда и объясняет, как и что делать.

Некоторые приехавшие в Литву белорусы даже не жили в тех квартирах, договоры аренды и другие документы которых были предоставлены в фонды, поддерживающие переселенцев по специальным программам.

Справки, написанные на литовском языке, трудно понять белорусам, которые выделяют поддержку, у них редко бывают литовскоговорящие сотрудники. В вышеупомянутой медицинской справке, которая должна была доказать, что гражданин Беларуси пострадал от режима, говорится о варикозном расширении вен и пульсации глазных яблок, требующих лечения.

Компания Natalex, принадлежащая Н. Колеговой и ее мужу, уже более года назад привлекла внимание специалистов Миграционной службы. Ведомство тогда рассмотрело заявление иностранки, которая хотела приехать в Литву и предположительно работать в Natalex. Однако были подозрения, что компания Natalex использовалась как прикрытие для получения иностранцами вида на жительство в Литве.

— Другими словами, компания на самом деле занимается бизнесом, но иностранцы, заявляющие, что они будут работать в компании, на самом деле собираются заниматься другой деятельностью, нежели работа в Natalex. В контексте Закона о правовом статусе иностранцев такие компании называются фиктивными, — указали ЛРТ в Департаменте миграции.

Департамент попросил миграционное правление Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда провести проверку Natalex.

— После опроса сотрудников компании возникли обоснованные подозрения, что они были наняты Natalex только формально, потому что они не могли ответить на вопросы о своих должностных обязанностях, не могли указать клиентов компании, рассказать о деятельности компании. Им платили минимальную заработную плату наличными.

На основании собранной информации Департамент миграции пришел к выводу, что существует угроза нелегальной миграции гражданки иностранного государства, она предоставила недостоверные данные для получения вида на жительство в Литве, — отмечается в комментарии Департамента миграции.

Правда, хотя решение суда первой инстанции было в пользу Департамента миграции, апелляционный суд отменил решение Департамента миграции об отказе в выдаче вида на жительство в Литве и обязал пересмотреть вопрос о выдаче вида на жительство в Литве, так как суд признал расследование, проведенное Департаментом миграции, недостаточно подробным.

Помощь Литвы белорусам

В Литве есть ряд организаций, которые утверждают, что помогают белорусам, бежавшим от режима. Помимо новичков «Дапамога», «Разам» и «Страна для жизни», есть фонды, которые уже действовали во время выборов в Беларуси и оказывали поддержку пострадавшим — это By Help и By Sol. В Вильнюсе действуют белорусская общественная организация «Наш дом» и международная правозащитная организация Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, а также Freedom House.

По данным Департамента миграции, с 10 августа прошлого года, когда в Беларуси вспыхнули акции протеста, до настоящего времени (12 января этого года) гражданам Беларуси выдано 5739 разрешений на временное проживание. За этот период было отклонено всего 11 белорусских заявок.

86 белорусов подали прошения о предоставлении убежища в Литве, но их заявления все еще рассматриваются.

— Но двоим обратившимся уже было отказано в убежище, потому что они оказались оппортунистами. Они воспользовались возможностью подать прошение о предоставлении убежища, но на самом деле, похоже, они даже не участвовали в каких-либо митингах, а просто читали прессу и пересказывали то, что писали в прессе, — сказала Эвелина Гудзинскайте, начальник Департамента миграции.

Она подчеркнула, что процесс оформления гуманитарной визы намного проще, чем выдача разрешения или предоставление убежища. Этот процесс координируется Министерством иностранных дел при поддержке неправительственных организаций как в Литве, так и в самой Беларуси.

— Гуманитарные визы выдаются намного проще и быстрее, потому что они предназначены только для белорусов, приезжающих сюда, в Литву. Они действительны максимум один год, а обычно — 6 месяцев. Это краткий срок. Это также упрощает процесс проверки. Все гуманитарные визы выдаются Министерством иностранных дел, которое уже в контактах с белорусскими организациями, неправительственными или международными, просто отбирает людей, знакомых системе, которых уже знают, знают, что они участвовали в митинге, — сказала Э. Гудзинскайте.

Она добавила, что процедура предоставления убежища намного сложнее, так как проводится тщательное изучение и оценка доказательств: «В этом случае, если вложить гораздо больше работы, можно определить, действительно ли это лицо, спасающееся от преследований, или экономический мигрант».