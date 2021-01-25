Рыбаки заметили волков и на всякий случай залезли на деревья. А как поступил бы ты?

Источник материала: Onliner

Светлогорское издание «Ранак» описывает жуткую ситуацию . Двое рыбаков заметили волка. Потом он позвал еще троих. Потом их стало шестеро. Один стал подходить... Люди не растерялись и полезли на деревья. Не факт, что им что-то угрожало, но на дереве всегда спокойнее.

Эту историю, случившуюся 19 января, рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира. Двое мужчин рыбачили с помощью жерлиц в заказнике «Выдрица», это довольно дикое место. Около полудня заметили неподалеку волка. Потом появились еще трое — прошли стороной и исчезли в кустах. Через полчаса вернулись вшестером. Расстояние до них было не более 100 метров. Один волк направился к рыбакам, остальные стали расходиться по сторонам.

Один из мужчин, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил ее связаться с МЧС. После этого друзья побежали на берег и залезли на деревья. Волки следом не полезли, убрались в кусты на противоположном берегу старицы.

Спасатели тем временем проинформировали районную организацию БООР, к месту встречи с хищниками поехали три охотника. Обследовали территорию, прошли по следам волков, но никого уже не нашли — стая ушла в сторону Жлобинского района.

Как поступил бы ты, встретив стаю?

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