Концерн BMW остается мировым лидером продаж в премиум-сегменте

Источник материала: Onliner

Компания BMW обнародовала итоги продаж на основных рынках, а также сообщила, сколько реализовала машин в целом за 2020 год. Жители планеты купили в прошлом году 2 324 809 автомобилей концерна (а не марки) BMW. Это на 8,4% меньше, чем в 2019-м, но, как уверяют в пресс-службе BMW, это больше, чем продали Audi и Daimler. Конкуренты пока не публиковали данные о продажах в открытом доступе, но у BMW есть свои каналы, по которым они узнают точную статистику.

Среди этих 2,3 млн автомобилей — модели BMW, MINI и Rolls-Royce. Если посчитать исключительно марку BMW, то объемы продаж за 2020 год составили 2 028 659 автомобилей (–7,2% к 2019-му). Существенную долю в продажах заняли модели верхнего сегмента, в частности, 7-й, 8-й серии и X7. Продажи люксового сегмента у BMW выросли на 12,4% в годовом исчислении, до 115 420 единиц. В целом с 2018 года продажи этих высокодоходных моделей выросли более чем на 70%.

Кроме того, сообщается, что компания BMW в прошлом году продала в общей сложности 192 646 гибридов и электромобилей BMW и MINI по всему миру, что на треть (+31,8%) больше, чем в 2019 году. Продажи полностью электрических автомобилей выросли на 13%, а продажи подключаемых гибридных автомобилей — почти на 40%. В Европе продажи электрифицированных автомобилей составили 15% от общего объема продаж.

Как мы уже писали, BMW M GmbH сообщили о росте продаж на 6% (144 218 автомобилей), что делает 2020 год самым успешным годом за почти 50-летнюю историю бренда.

А что в Беларуси?

В Беларуси бренд BMW завершил 2020 год на 1-м месте в премиальном сегменте легковых автомобилей с показателем 411 проданных единиц. Самой популярной в Беларуси моделью BMW в 2020 году стала X5, всего было продано 122 автомобиля. Среди других лидеров продаж — 5-Series, X6 и X7. Покупатели традиционно отдают предпочтение 3-литровому «дизелю» и его «заряженной» версии М50d.

Самым эксклюзивным и дорогим автомобилем BMW, приобретенным в Беларуси, стал M8 Gran Coupe First Edition. Эта модель является и самым быстрым серийным автомобилем BMW с динамикой разгона 3,2 с до 100 км/ч. Всего в мире было выпущено 400 экземпляров данной модели.

В Беларуси за 2020 год было реализовано 16 экземпляров BMW M, что на 10 автомобилей больше, чем в 2019 году. Любопытно, что по итогам 2020 года Беларусь заняла 1-е место в мире по доле продаж автомобилей BMW M (относительно «простых» BMW). Но эта игра со статистикой скорее связана с общим (небольшим) количеством продаваемых премиум-автомобилей в стране. Белорусы начинают знакомиться с электрическими моделями BMW. В конце 2020 года у официальных дилеров было приобретено шесть электромобилей i3 и первый гибрид такого уровня X5 xDrive 45e.

Другие рынки

В России BMW продала 42 721 автомобиль за 2020 год (это на 3% больше, чем в 2019-м). Отмечен рост продаж BMW и MINI в Китае (на 7,4%). А в Южной Корее продажи концерна выросли сразу аж на 30,5%.