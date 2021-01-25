Главное в понедельник. Тихановская высказалась о 200 задержанных в выходные, суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Максима Знака

Источник материала: Onliner

Итак, как мы уже успели заметить, зима в Беларуси далеко не тихая и спокойная. Сегодня Светлана Тихановская высказалась о задержанных в выходные, суд рассмотрел жалобу защиты Максима Знака на продление срока заключения под стражу, а белорусы зарубежья записали видео в поддержку Игоря Лосика, который уже 42 дня держит голодовку. На журналиста-фрилансера Илью Добротвора составили новый протокол, а студенты БГМУ провели «книжную» акцию. Рассказываем обо всем этом ниже.

Светлана Тихановская высказалась о насилии и задержанных в выходные

Сегодня Светлана Тихановская высказалась о насилии и людях, которые были задержаны в выходные.

— Все эти выходные белорусы выходили на улицы за своих героев перемен. За Игоря, который держит голодовку уже больше 40 дней, за 18-летнюю Софию, которую посадили на 2 года за один рисунок на щите. За Сергея, Марию, Виктора и Эдуарда, которые показали нам, какими сильными мы можем быть. Белорусы выходили, хотя рисковали сами стать политзаключенными. В пятницу на Совете безопасности ООН режиму дали четко понять, что насилие должно быть остановлено и узники совести должны быть освобождены без всяких условий. Но уже в субботу было задержано 156 человек, в воскресенье — более 40, — сказала она.

Тихановская также упомянула протесты в России против задержания оппозиционера Алексея Навального.

— Так вышло, что в эти выходные жители России тоже вышли за своих героев. Они тоже вышли против насилия — и столкнулись с насилием в ответ. Они вышли по своим причинам, но в знак солидарности выносили белорусские флаги в Москве, Хабаровске, Питере и других городах, — прокомментировала Тихановская.





Суд рассмотрел жалобу защиты Максима Знака на продление срока заключения под стражу

Сегодня в 12:00 суд Партизанского района рассмотрел жалобу на продление срока заключения Максима Знака под стражу.

Он оставил ее без удовлетворения. Максим Знак останется под стражей до 9 марта, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

Напомним, член Координационного совета адвокат Максим Знак перестал выходить на связь 9 сентября. Когда же ему позвонил пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук, Максим «произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришел“», отключился и написал слово «Маски».

Напомним, адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») Уголовного кодекса.









Студенты БГМУ провели «книжную» акцию

Студенты БГМУ поменяли формат проведения акций солидарности. В этот раз они устроили «книжную» акцию. Студенты рассказали Onliner, что таким образом они высказали свое несогласие с задержанием учащихся медуниверситета.

— В субботу были задержаны две студентки БГМУ, а чуть ранее — две студентки ВГМУ, одной из которых продлили срок заключения, — прокомментировали студенты.













Белорусы зарубежья записали видео в поддержку Игоря Лосика и других политзаключенных

Сегодня читатели прислали в редакцию фотографии и видео в поддержку Игоря Лосика и других политзаключенных. Свою солидарность с ними высказали белорусы из Германии, США, Швеции.

Напомним, блогер Игорь Лосик держит голодовку в тюрьме уже 42 дня.

На журналиста-фрилансера Илью Добротвора составили еще один протокол. Он освещал акцию протеста пенсионеров

30 ноября Илью задержали при освещении акции протеста пенсионеров, а через сутки оштрафовали на 50 базовых величин по ст. 23.34 КоАП, передает БАЖ.

В пятницу, почти через два месяца после инцидента, Илью снова вызвали в Центральное РУВД и составили за события 30 ноября новый протокол — теперь за неповиновение милиции.

Судить Илью Добротвора будут 28 января в 14:30 в суде Центрального района.





(будет дополнено)