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Оглушительный успех. Премьерная картина опередила конкурентов во всех кинотеатрах

25.01.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начинаем понедельник с новостей о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. А рассказать нам определенно есть что. Помните, на прошлый понедельник мы писали о том, как минчане буквально влюбились в российскую комедию и ходили на нее три недели подряд? Так вот. В эти выходные фильм оглушительно вылетел с первой строчки самых популярных, уступив первое место премьерному мультфильму «Душа» от студии Pixar.


Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 18−24 января

«КиноМинска»

1. Душа
2. Последний богатырь: Корень зла
3. Огонь
4. День города
5. Чудо-женщина: 1984

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Душа
2. Огонь
3. Последний богатырь: Корень зла
4. Девушка, подающая надежды
5. Обратная связь

Silver Screen cinemas

1. Душа
2. Последний богатырь: Корень зла
3. Девушка, подающая надежды
4. День города
5. Чудо-женщина: 1984

«АртКинотеатр»

1. Душа
2. Последний богатырь: Корень зла
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Чудо-женщина: 1984
5. Птица в клетке. Заражение

Главная премьера прошлой недели в кино — «Душа». Это не удивительно, ведь мультфильм можно назвать самой ожидаемой и громкой премьерой всего месяца. Лидер трех предыдущих недель — «Последний богатырь: Корень зла» — переместился на вторую строчку, а в одной сети и вовсе на третью. По-прежнему в списке самых кассовых можно встретить супергеройский американский фильм «Чудо-женщина: 1984» и российскую драму о спасателях-пожарных с Константином Хабенским «Огонь».

По два упоминания в топе у российской комедии «День города» и криминального триллера «Девушка, подающая надежды». Не забыли минчане еще и о семейном мультфильме «Семейка Крудс: Новоселье» и новогодней комедии «Обратная связь» — у обеих — по одному месту в рейтинге. Как и у ленты «Птица в клетке. Заражение» про опасный вирус и 2024 год.

Мультфильм недели — «Душа»

«Душа» — мультфильм от известной студии Pixar. Те, кто его уже посмотрел, пишут, что смотреть его обязательно стоит. Кто-то сравнивает работу с «Тайной Коко» и «Головоломкой», другие говорят, что «Душа» — совсем другой мультфильм, но разочарованных отзывов мы не встречали. Больше выжимок из отзывов можно прочесть здесь, а мы расскажем о сюжете мультфильма.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Когда: c 21 января
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Девушка, подающая надежды»

«Девушка, подающая надежды» — новый фильм от сценаристки успешного сериала «Убивая Еву» Эмиральд Феннел. Пожалуй, отчетливее всего он рифмуется с триллером «Конченая» 2018 года. Обе картины — кино о желании мстить мужчинам за старые обиды, но делать это красиво. Если в «Конченой» солировала Марго Робби, то тут экранное время и десятки сексуальных нарядов достаются номинантке на «Оскар» Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Драйв»), а вот Робби выступает продюсером фильма.

Картину хвалят как минимум за легкий и игривый тон в исследовании серьезных тем под хештегом MeToo, где главная героиня — это не жертва, которая просит о помощи, а без пяти минут роковая женщина, способная перевернуть мужской мир.

Когда: c 21 января
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Начинаем понедельник с новостей о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. Помните, на прошлый понедельник мы писали о том, как минчане буквально влюбились в...
 
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