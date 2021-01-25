ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Челси» уволил Лэмпарда

25.01.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. Лондонский клуб объявил об отставке 42-летнего специалиста.


Reuters

«Это было очень сложное решение, не из тех, что легко дались владельцу и совету директоров.

Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился в качестве главного тренера клуба. Однако последние результаты и игра не отвечают клубным ожиданиям, команда находится в середине таблицы и не демонстрирует устойчивого прогресса.

Нельзя подобрать удачный момент для расставания с такой клубной легендой, как Фрэнк, однако после длительных обсуждений и раздумий было решено, что сейчас требуются перемены, чтобы клуб получил время для улучшения игры и результатов в этом сезоне», – сказано в заявлении «Челси». 

Ранее «Челси» обыграл «Лутон» в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками. В розыгрыше Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» вышел из группы с первого места и в 1/8 финала встретится с «Атлетико».

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В сезоне АПЛ-2019/20 «Челси» финишировал четвертым. В Лиге чемпионов «синие» выбыли на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» (0:3, 1:4).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. Лондонский клуб объявил об отставке 42-летнего специалиста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: у нас есть 200 новых причин стоять до победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by