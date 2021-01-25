ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская: у нас есть 200 новых причин стоять до победы

25.01.2021 15:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Режим Лукашенко вопреки всем сигналам, прозвучавшим в минувшую пятницу на Совете безопасности ООН, устроил в субботу массовые задержания граждан, вышедших на акции в поддержку политзаключенных, что дает беларусам «200 новых причин стоять до победы».

Так прокомментировала действия властей Светлана Тихановская.

«В пятницу на Совете безопасности ООН режиму дали четко понять, что насилие должно быть остановлено и узники совести должны быть освобождены без всяких условий. Но уже в субботу было задержано 156 человек, в воскресенье – более 40. Я уверена, для силовиков режима это лишь повод получить новые награды. Но для нас это 200 невинно арестованных людей… Теперь у нас есть 200 новых причин говорить еще громче, действовать еще быстрее и не останавливаться до самой победы», - заявила Тихановская.

«Все эти выходные беларусы выходили на улицы за своих героев перемен. За Игоря, который держит голодовку уже больше 40 дней, за 18-летнюю Софию, которую посадили на 2 года за один рисунок на щите. За Сергея, Марию, Виктора и Эдуарда, которые показали нам, какими сильными мы можем быть. Беларусы выходили, хотя рисковали сами стать политзаключёнными», - отметила Тихановская.

«Так вышло, что в эти выходные жители России тоже вышли за своих героев. Они тоже вышли против насилия – и столкнулись с насилием в ответ. Они вышли по своим причинам, но в знак солидарности выносили беларусские флаги в Москве, Хабаровске, Питере и других городах», - проявила Тихановская солидарность с протестами в России.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режим Лукашенко вопреки всем сигналам, прозвучавшим в минувшую пятницу на Совете безопасности ООН, устроил в субботу массовые задержания граждан, вышедших на...
 
Новости дня
Новости разные
 
8 советов адвоката: Как вести себя на допросе или опросе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by