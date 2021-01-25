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Странная свалка: в минском парке появилась куча голов, похожих на Лукашенко
Источник материала: Партизан
В одном из минских парков около недели назад появилась гора из скульптур в виде головы, похожей на Лукашенко.
Об этом сообщил телеграм-канал «Мотолько помоги».
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В одном из минских парков около недели назад появилась гора из скульптур в виде головы, похожей на Лукашенко.
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