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Заслуженный тренер Беларуси по современному пятиборью о переносе ЧМ: «Для меня это не стало удивлением, все было понятно и ожидаемо»

25.01.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный тренер Беларуси по современному пятиборью Анатолий Ткаченко признался, что расстроен переносом чемпионата мира из Беларуси.

– Конечно, мы расстроены, настраивались все-таки на домашний чемпионат мира. Он бы нам помог хорошо выступить, потому что дома и стены помогают. Но что сделать – такая обстановка. Отменили. На этой неделе должно быть принято решение о том, куда перенесут чемпионат. Есть кандидатуры: Египет, Мексика, Турция. Надеюсь, что будет Турция, потому что это лучше для нас – мы только вчера ночью вернулись со сборов оттуда. Конечно, в июне там жарковато, но не настолько, как в Египте.

А так, повторюсь, мы расстроены тем, что у нас забрали чемпионат мира. Честно скажу, для меня это не стало удивлением. Я человек, проживший много лет, и все было понятно и ожидаемо. Потому что политика такая, обстановка в мире. Вы сами видите, что творится. Так что неожиданностей для меня нет.

– Что скажете по поводу причин, по которым чемпионат мира все-таки перенесен из Минска?

– Давайте так: я выступаю за спорт вне политики, и мои комментарии по этому поводу… Мое мнение останется при мне. Я не собираюсь высказываться на эту тему вообще. Я работаю, я профессионал, выступаю за спорт вне политики. Я за сохранение символов, перед которыми мы снимаем шляпу и слушаем гимн. Для меня только народ на референдуме может принять новые символы. Тогда я скажу «есть!» и буду выступать под этим флагом. Я человек законопослушный, – сказал Ткаченко.
 
Теги: Минск
 
 
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Заслуженный тренер Беларуси по современному пятиборью Анатолий Ткаченко признался, что расстроен переносом чемпионата мира из Беларуси.
 
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