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Валерий Цепкало: Весной власть сама даст повод для протестов
Источник материала: Партизан
Бывший соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Валерий Цепкало предсказал новую волну протестов, сообщает
«Революции всегда имеют пульсирующий характер. В любых социальных событиях подобного характера сначала идет постепенный подъем, нарастает человеческая энергетика», — сказал Цепкало.
По словам политика, пик протестов в Беларуси пришелся на август и сентябрь, «потом постепенно это сходило на спад». Однако весной власть сама даст повод для протестов, считает Цепкало.
«Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать, поэтому — да, будет всплеск», — заключил основатель белорусского Парка высоких технологий.
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Бывший соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Валерий Цепкало предсказал новую волну протестов, сообщает РИА Новости.
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