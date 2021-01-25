Очередная коммунальная катастрофа: в Могилеве горячая вода затопила подъезд

Видимо, там прорвало трубу. Вчера вечером горячая вода текла по полу подъезда.





— В этот раз уже с пола течет горячая вода. Ещё вчера вечером (23 января - прим. ред.) звонили на горячую линию, аварийная служба приехала, походили, посмотрели и уехали ничего не предприняв, — рассказал читатель издания.





Буквально 21 января в одном из домов по улице Крыленко кипяток из батарей залил подъезд, жильцы остались тогда без горячей воды и тепла.