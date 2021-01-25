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Очередная коммунальная катастрофа: в Могилеве горячая вода затопила подъезд

25.01.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает mogilev.online, в Могилеве 24 января на Крыленко, 6 снова произошло ЧП.

Видимо, там прорвало трубу. Вчера вечером горячая вода текла по полу подъезда.

— В этот раз уже с пола течет горячая вода. Ещё вчера вечером (23 января - прим. ред.) звонили на горячую линию, аварийная служба приехала, походили, посмотрели и уехали ничего не предприняв, — рассказал читатель издания.

Буквально 21 января в одном из домов по улице Крыленко кипяток из батарей залил подъезд, жильцы остались тогда без горячей воды и тепла.
 
Теги: Могилев
 
 
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Как сообщает mogilev.online, в Могилеве 24 января на Крыленко, 6 снова произошло ЧП.
 
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