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«А итоги выборов президента будет утверждать ВНС». В сеть слили одиозные предложения по изменению Конституции
Источник материала: KYKY>
К TUT.by
• Авторы документа всерьез предлагают закрепить за ВНС право утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси. Это, по мнению авторов идеи, «повысит и обеспечит институциональную легитимность победителя избирательного процесса».
• Также предлагается закрепить за президентом право на формирование Верховного суда, а комплектацию судов нижестоящих инстанций передать в компетенцию Верховного суда или областным судам в соответствии с судебной иерархией.
• Предлагается ужесточить требования к кандидату в президенты: запретить баллотироваться тем, у кого есть право на постоянное проживание в другой стране. Пояснение из документа: «В противном случае возникает конфликт национальных интересов Республики Беларусь и конкретного иностранного государства».
• Предлагается запретить являться одновременно и депутатом Палаты представителей, и членом правительства.
• Предлагается закрепить, что Всебелорусское народное собрание – «представительный и учредительный орган власти, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам государственной жизни и государственного строительства».
• Предлагается ввести мораторий на смертную казнь.
• Предлагается также ввести должность Уполномоченного по правам человека в Беларуси.
• Прелагается «подтянуть» чиновников в соцсети, а также завести аккаунты для госоорганов. Цитируем документ: «Постоянный бравурный информационный контент о всеобщем успехе, исходящий от субъектов государственного управления и официальных СМИ, на практике, как правило, расходится с реалиями жизни конкретного района, города, села и не соответствует информационному меню значительной и социально активной части населения. При этом это расхождение быстро фиксируется, артикулируется и постоянно педалируется нашими внутренними и внешними политическими и информационными контрагентами в условиях широкого распространения и использования возможностей ИКТ».
Что говорят в БИСИ по поводу слива их предложений по изменению Конституции
Руководитель БИСИ Олег Макаров сказал TUT.BY, что этот документ видит впервые: «Подобных экспертных мнений сейчас много, про какие-либо обобщенные документы каких-то групп мне неизвестно, мы [БИСИ] участвуем в прокачке этих вопросов тоже экспертно. Думаю, также, что на Всебелорусском народном собрании будут представлены разные точки зрения разными участниками, так как круг вопросов понятен, а мнения разные. Мне кажется на ВНС будут рассматриваться только подходы, а не проекты», – считает Макаров.
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«А итоги выборов президента будет утверждать ВНС». В сеть слили одиозные предложения по изменению Конституции
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