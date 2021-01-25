«А итоги выборов президента будет утверждать ВНС». В сеть слили одиозные предложения по изменению Конституции

Источник материала: KYKY

К TUT.by попал документ с очередными предложениями по изменению Конституции, которые, как утверждает издание, разрабатывал Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ). Кратко рассказываем список этих предложений.

• Авторы документа всерьез предлагают закрепить за ВНС право утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси. Это, по мнению авторов идеи, «повысит и обеспечит институциональную легитимность победителя избирательного процесса».

• Также предлагается закрепить за президентом право на формирование Верховного суда, а комплектацию судов нижестоящих инстанций передать в компетенцию Верховного суда или областным судам в соответствии с судебной иерархией.

• Предлагается ужесточить требования к кандидату в президенты: запретить баллотироваться тем, у кого есть право на постоянное проживание в другой стране. Пояснение из документа: «В противном случае возникает конфликт национальных интересов Республики Беларусь и конкретного иностранного государства».

• Предлагается запретить являться одновременно и депутатом Палаты представителей, и членом правительства.

• Предлагается закрепить, что Всебелорусское народное собрание – «представительный и учредительный орган власти, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам государственной жизни и государственного строительства».

• Предлагается ввести мораторий на смертную казнь.

• Предлагается также ввести должность Уполномоченного по правам человека в Беларуси.

• Прелагается «подтянуть» чиновников в соцсети, а также завести аккаунты для госоорганов. Цитируем документ: «Постоянный бравурный информационный контент о всеобщем успехе, исходящий от субъектов государственного управления и официальных СМИ, на практике, как правило, расходится с реалиями жизни конкретного района, города, села и не соответствует информационному меню значительной и социально активной части населения. При этом это расхождение быстро фиксируется, артикулируется и постоянно педалируется нашими внутренними и внешними политическими и информационными контрагентами в условиях широкого распространения и использования возможностей ИКТ».

Что говорят в БИСИ по поводу слива их предложений по изменению Конституции

Руководитель БИСИ Олег Макаров сказал TUT.BY, что этот документ видит впервые: «Подобных экспертных мнений сейчас много, про какие-либо обобщенные документы каких-то групп мне неизвестно, мы [БИСИ] участвуем в прокачке этих вопросов тоже экспертно. Думаю, также, что на Всебелорусском народном собрании будут представлены разные точки зрения разными участниками, так как круг вопросов понятен, а мнения разные. Мне кажется на ВНС будут рассматриваться только подходы, а не проекты», – считает Макаров.