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Приорбанк предупредил клиентов о возможных сбоях в работе банкоматов
Источник материала: Tut.by
Приорбанк предупредил клиентов о возможных трудностях в работе банкоматов. «В данный момент могут наблюдаться трудности в работе банкоматов Приорбанка. Технические специалисты работают над устранением проблемы», —
В банке уточнили, что полном восстановлении работоспособности системы сообщат дополнительно.
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В банке уточнили, что полном восстановлении работоспособности системы сообщат дополнительно.
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