Шендерович: Путин сегодня — это Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель — о том, чем могут закончиться протесты в России и Беларуси.





Фото: angliya.com

— Ничего нового в полицейском насилии нет после лета 2019 года. Смешно говорить о новизне. Что будет? Будет повышение жесткости со стороны власти. Будут новые дела и задержания, и суды над теми, кто вышел на улицу, — прогнозирует Виктор Шендерович в интервью Настоящему времени . — Власть будет пытаться демонстрировать жесткость, пытаться запугать. Это совершенно очевидно, никакого другого инструмента у нее нет.

У них нет никаких вариантов в этой игре. Они, как и Лукашенко, будут действовать по лукашенковской схеме: только жестче, еще жестче, чтобы, как им кажется, положить лицом. Но полагаю, что через какое-то время это может сыграть и против них.

Но что это будет за время и когда это случится и в Беларуси, и в России, сказать трудно. Ближайшее время, я полагаю, будет очень жестким и очень малоприятным. Гораздо более важный вопрос, что проблему полицейским насилием, собственно задержаниями, жесткачом и судами, власть надеется сбить этот вал. Не думаю, что это ей удастся.