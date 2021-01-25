Эксперты: Без санкций ситуация в Беларуси была бы страшнее

Источник материала: UDF



Фото: EPA

«ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц и компаний в Беларуси. Что касается эффективности санкций в отношении Беларуси — мы постоянно мониторим ее. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились и все арестованные остаются за решеткой», — сказал пресс-секретарь.

«Если не контролировать это безумие, оно будет развиваться семимильными шагами»







Фото: racyja.com

«Безусловно, чем больше времени будет проходить, тем больше санкции будут иметь влияние на ситуацию в Беларуси. Но чтобы власти не говорили, санкции уже имеют эффект. Без них ситуация в Беларуси была бы хуже и страшнее – это однозначно. Власти соизмеряют для себя угрозу потери власти и негативные последствия санкций», – считает Корнеенко.

«Все идет к тому, что экономика Беларуси приближается к тупику, поэтому, вероятно, наступит такое время, когда власти будут вынуждены всех освободить. Такое уже бывало. Мы помним, как после введения санкций против белорусских компаний отпустили Санникова и других политзаключенных (это произошло весной 2012 года – UDF.BY). Причем с объяснением: зачем нам страдать из-за них», – сказал Корнеенко.

«Конечно, им неприятно. Я знаю только одно человека, который говорил, что гордится включением в черный список. Но та же Ермошина переживала, что Париж ей недоступен. Так что в той или иной мере эти санкции, я считаю, работают. Думаю, их нужно расширять и обязательно включить туда категорию пропагандистов», – отметил Корнеенко.

«Если сосед напивается и бьет жену, то я не буду давать ему деньги на водку и тем более давать ему дубинку. Если не контролировать это безумие, в том числе с внешней стороны, оно будет развивать семимильными шагами», – сказал Корнеенко.

«Считаю, Лукашенко психологически готов к тому, чтобы превратить страну в руины»







Фото: euroradio.pl

«Если мы ждем краха экономики и того, что Лукашенко уйдет в отставку, то, безусловно, это долгосрочная перспектива и результатов в ближайшее время ожидать не стоит. Для оказания воздействия на экономику нужно было бы вводить более масштабные и системные санкции», – сказал Усов.

«В том формате, в котором сейчас введены санкции (санкции в отношении порядка 80 человек и нескольких предприятий, принадлежащих людям из окружения Лукашенко), – это не тот инструментарий, который в какой-либо перспективе принесет существенный эффект. Это скорее моральное воздействие, иллюстрация общеевропейской позиции по произошедшему в Беларуси».

«Они должны стать более жесткими, масштабными, принципиальными».

«Я верю в то, что санкции могут иметь эффект, но только в том случае если это действительно полноценные санкции, а не символические решения. Полноценные санкции – это когда черный список состоит не из 80-100 человек, а хотя бы из 800-1000, когда принимаются более смелые решения. Например, отмена чемпионата мира привела к дальнейшей девальвации легитимности Лукашенко», – считает Усов.

«Я считаю, что Лукашенко психологически готов к тому, чтобы превратить страну в руины. Только отставка Лукашенко, транзит власти могут избавить общество от дальнейших репрессий. Других методов не существует», – сказал Усов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Без санкций ситуация в Беларуси была бы страшнее UDF.BY поинтересовался у экспертов: так эффективны или нет санкции, введенные Евросоюзом?

На минувшей неделе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что санкции против Беларуси пока не дали никакого эффекта.Стано подчеркнул, что «санкционный режим в отношении Беларуси носит открытый характер» и может быть усилен.поинтересовался у экспертов: так эффективны или нет санкции, введенные Евросоюзом?Политический деятельв комментарииотметил, что санкции уже дают эффект.Но когда санкции приведут хотя бы к освобождению политзаключенных? Или принятых санкций для этого недостаточно?Имеют ли эффект не экономические, а персональные санкции, при которых силовиков и чиновников включают в черные списки?Политик образно объяснил необходимость санкций.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что ответ на вопрос об эффективности санкций зависит от того, чего ожидают от них.Политолог добавил:Усов считает, что если европейские политики хотят получить заметный эффект, то санкции должны быть расширены:По его мнению, в нынешнем ограничительном виде санкции заметного эффекта иметь не будут.Но не ударит ли расширение санкций по рядовым белорусам?