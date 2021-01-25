Источник материала: UDF



Кадр из видео

приписываемый ему дворец

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — сказал Владимир Путин в ходе общения со студентами в режиме видеоконференции.

«Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы ещё», — сказал Путин.

«Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — добавил Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике: «Скучно, девочки» Президент России назвал компиляцией и монтажом кадры из фильма про дворец под Геленджиком.

Президент России назвал компиляцией и монтажом кадры из фильма про дворец под Геленджиком.Путин рассказал, что кого-то знает, кого-то не знает из упомянутых в расследовании Навального, есть и приятели. При этом президент России отметил, что не смотрел фильм целиком.По данным авторов расследования, на строительство дворца потрачено минимум 100 миллиардов рублей. Фильм набрал более 86 миллионов просмотров на YouTube.После выхода фильма во многих российских городах прошли массовые акции в поддержку. Они не были согласованы с властями.