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Валерий Цепкало: Весной власть сама даст повод для протестов

25.01.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Валерий Цепкало: Весной власть сама даст повод для протестов
Валерий Цепкало
Бывший соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Валерий Цепкало предсказал новую волну протестов, сообщает РИА Новости.

«Революции всегда имеют пульсирующий характер. В любых социальных событиях подобного характера сначала идет постепенный подъем, нарастает человеческая энергетика», — сказал Валерий Цепкало.


По словам политика, пик протестов в Беларуси пришелся на август и сентябрь, «потом постепенно это сходило на спад». Однако весной власть сама даст повод для протестов, считает Цепкало.

«Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать, поэтому — да, будет всплеск», — заключил основатель белорусского Парка высоких технологий.
 
 
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