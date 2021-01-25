Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Это 200 семей, которые смогут общаться с близкими только через письма и передачи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: У нас есть 200 новых причин стоять до победы Эти выходные снова показали, что противостоять системе репрессий очень сложно.

«Все эти выходные беларусы выходили на улицы за своих героев перемен. За Игоря, который держит голодовку уже больше 40 дней, за 18-летнюю Софию, которую посадили на 2 года за один рисунок на щите. За Сергея, Марию, Виктора и Эдуарда, которые показали нам, какими сильными мы можем быть. Беларусы выходили, хотя рисковали сами стать политзаключёнными.В пятницу на Совете безопасности ООН режиму дали четко понять, что насилие должно быть остановлено и узники совести должны быть освобождены без всяких условий.Но уже в субботу было задержано 156 человек, в воскресенье – более 40. Я уверена, для силовиков режима это лишь повод получить новые награды. Но для нас это 200 невинно арестованных людей.Это еще 200 беларусов, которые на своём опыте узнали, что в их стране сейчас нет правоохранительной системы, а вместо нее – только карательная. Это 200 людей, которые лишены физической свободы за то, что требовали свободы для своей Родины.Так вышло, что в эти выходные жители России тоже вышли за своих героев. Они тоже вышли против насилия – и столкнулись с насилием в ответ. Они вышли по своим причинам, но в знак солидарности выносили беларусские флаги в Москве, Хабаровске, Питере и других городах.Эти выходные снова показали, что противостоять системе репрессий очень сложно. Но теперь у нас есть 200 новых причин говорить еще громче, действовать еще быстрее и не останавливаться до самой победы».