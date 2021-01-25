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Тихановская: У нас есть 200 новых причин стоять до победы

25.01.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская: У нас есть 200 новых причин стоять до победы
Фото: Reuters
В телеграм-канале Светланы Тихановской появился новый пост - о том, как эти выходные в Беларуси стали еще одним поводом для беларусов не сдаваться и добиваться победы.

«Все эти выходные беларусы выходили на улицы за своих героев перемен. За Игоря, который держит голодовку уже больше 40 дней, за 18-летнюю Софию, которую посадили на 2 года за один рисунок на щите. За Сергея, Марию, Виктора и Эдуарда, которые показали нам, какими сильными мы можем быть. Беларусы выходили, хотя рисковали сами стать политзаключёнными.

В пятницу на Совете безопасности ООН режиму дали четко понять, что насилие должно быть остановлено и узники совести должны быть освобождены без всяких условий.

Но уже в субботу было задержано 156 человек, в воскресенье – более 40. Я уверена, для силовиков режима это лишь повод получить новые награды. Но для нас это 200 невинно арестованных людей.

Это 200 семей, которые смогут общаться с близкими только через письма и передачи.


Это еще 200 беларусов, которые на своём опыте узнали, что в их стране сейчас нет правоохранительной системы, а вместо нее – только карательная. Это 200 людей, которые лишены физической свободы за то, что требовали свободы для своей Родины.

Так вышло, что в эти выходные жители России тоже вышли за своих героев. Они тоже вышли против насилия – и столкнулись с насилием в ответ. Они вышли по своим причинам, но в знак солидарности выносили беларусские флаги в Москве, Хабаровске, Питере и других городах.

Эти выходные снова показали, что противостоять системе репрессий очень сложно. Но теперь у нас есть 200 новых причин говорить еще громче, действовать еще быстрее и не останавливаться до самой победы».
 
 
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Эти выходные снова показали, что противостоять системе репрессий очень сложно.
 
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