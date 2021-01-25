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ПАСЕ не будет в рамках зимней сессии проводить срочные дебаты по ситуации в Беларуси

25.01.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет проводить срочные дебаты на тему «Ухудшающаяся ситуация в Беларуси» в рамках своей зимней сессии. Такое решение принято 25 января на открытии сессии в Страсбурге. Как сообщает БелаПАН, видеотрансляция заседания велась на сайте ПАСЕ.

 

ПАСЕ не будет в рамках зимней сессии проводить срочные дебаты по ситуации в Беларуси
Заседание ПАСЕ. Фото: racyja.com.

 

По словам президента ассамблеи Рика Дамса, на заседании 22 января Бюро ПАСЕ рекомендовало «отклонить просьбу об обсуждении в рамках процедуры срочных дебатов вопроса об ухудшении ситуации в Беларуси».

Депутат от Польши Богдан Клих заявил, что он и еще ряд его коллег разочарованы такой рекомендацией. «Мы разочарованы тем, что это предложение было отвергнуто, — сказал Клих. — Мы стоим перед лицом драматической ситуации в Беларуси. Несколько человек убиты, подверглись пыткам, многие белорусы прошли через задержания и аресты. Я уверен, что Совет Европы и его парламентская ассамблея должны уделить время этому вопросу, причем, безотлагательно».

Тини Кокс (Нидерланды) высказался против проведения срочных дебатов. Свою позицию он пояснил так: «Я полностью согласен с тем, что сказал господин Клих: ситуация в Беларуси вызывает огромную обеспокоенность. Ассамблея уже приняла решение подготовить два доклада по ситуации в Беларуси. Работа эта идет. Я думаю, что таким образом мы можем лучше всего помочь белорусскому народу — разобраться в вопросе и потом принять четкую резолюцию с тем, чтобы защитить тех, кто выступает за демократию в Беларуси, а не проводить сейчас дискуссию в рамках процедуры срочных дебатов».

Вопрос о проведении срочных дебатов по ситуации в Беларуси был вынесен на голосование членов ПАСЕ. 46 человек проголосовали за их проведение, 93 — против, 9 — воздержались.

Согласно процедуре, из всех предложенных для дебатов тем в рамках одной сессии могут обсуждаться только две. Было решено, что на зимней сессии ПАСЕ пройдет обсуждение по темам «Свобода выражения мнений под угрозой со стороны больших технологических компаний» и «Арест и заключение под стражу Алексея Навального».

 
 
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет проводить срочные дебаты на тему «Ухудшающаяся ситуация в Беларуси» в рамках своей зимней сессии. Такое...
 
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