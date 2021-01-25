Водитель утверждает, что смог оспорить штраф с камеры скорости. Что на самом деле произошло на трассе М6 (видео)

Источник материала: Onliner

Портал Autogrodno.by опубликовал историю своего читателя Александра, который утверждает, что смог доказать свою невиновность и аннулировать штраф с камеры скорости, которая якобы зафиксировала его нарушение 15 января на трассе М6 (Минск — Гродно), вблизи поворота на Большое Можейково.

— 15 января ехал по трассе М6, и в Щучинском районе на 197-м километре на мой автомобиль сработала вспышка камеры фиксации скорости. Я удивился — ведь за знаками слежу. Да, скорость была около 120 км/ч, но так ведь разрешено, — приводит Autogrodno.by слова Александра.

Мужчина развернулся в ближайшем разрешенном месте и вернулся, чтобы перепроверить себя. На всякий случай включил камеру на телефоне. Это, как утверждается, ему и помогло в дальнейшем.

— Недавно мне пришло так называемое «письмо счастья». В нем указана моя скорость 121 км/ч при якобы разрешенных 100 км/ч. И штраф — 2 базовые величины, или 58 рублей, — поясняет Александр.

Он сходил в Госавтоинспекцию, показал постановление с камеры и видеозапись.





— В ГАИ мне сказали, что я не первый обращаюсь по этой камере. Я так понял, что все остальные водители были без видео, без доказательств и отправились платить штраф. Мне же пообещали перезвонить и штраф аннулировать. Получается, настройка камеры не соответствует знаку. А сколько дней это продолжалось — неизвестно. Если вы оказались в подобной ситуации, можете смело пользоваться моим видео от 15 января и писать заявление в ГАИ, — дополнил наш читатель.

Будет любопытно узнать, чем закончится история Александра, так как «обещали перезвонить и аннулировать» — формулировка зыбкая.

Так или иначе, корреспондент Onliner попытался выяснить, что же в действительности произошло на трассе М6: была ли допущена ошибка при настройке прибора фотофиксации или же вопрос в выставленных знаках?

По нашей информации, в указанный период на данном участке трассы Минск — Гродно была временно понижена максимально допустимая скорость движения. Подобное случается регулярно, влияют на введение временных ограничений, к примеру, погодные условия. В середине января в Беларуси «дали зиму», вот это и сказалось на дорожной обстановке.

Поэтому с большой долей вероятности можно говорить о том, что прибор фотофиксации работал верно. СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» в этом отношении тесно взаимодействует с ГАИ, и вероятность ошибки не так велика.

Другое дело — выставленные знаки. В РУП «Гродноавтодор» корреспонденту Onliner подтвердили информацию о том, что на данном участке трассы М6 временно скорость понижалась. В таких случаях постоянные знаки не демонтируют, а прибегают к более простому методу: их разворачивают так, чтобы они не были видны водителям. Вероятно, это было сделано и на 197-м км М6, но тогда что произошло?

В РУП «Гродноавтодор» допускают, что кто-то умышленно мог повернуть знак обратно. Чисто технически это несложно сделать. Мотивы такого поступка могут быть разными, достоверно установить их в рамках данной публикации не представляется возможным. В результате могла возникнуть опасная ситуация: в действительности скорость на трассе ограничена 100 км/ч, водители видят знак «120» и ориентируются, понятное дело, на него. Камера фиксирует нарушения.

Неизвестно, сколько водителей попали в эту курьезную ситуацию: кто увидел на знаке 120, кто просто превышал, не глядя ни на какие знаки.

В итоге, наравне с тем, как разрешится эта ситуация, многие задаются и еще одним вопросом. По какой причине при временном изменении скоростного режима знаки только разворачивают, а не демонтируют? В РУП «Гродноавтодор» это объясняют необходимостью сделать работу оперативно.

— Скорость может изменяться не на одном, а на нескольких участках автодорог. Если говорить о полном демонтаже знака, то нужно учитывать в том числе, что у него есть фундамент, что вызывало бы определенные трудности. То есть демонтаж знаков, а затем их установка занимали бы некоторое время, — пояснили дорожники.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?

Превышение КоАП Штраф от 10 до 20 км/ч ч. 5 ст. 18.13 0,5 базовой величины (14 рублей 50 копеек) от 20 до 30 км/ч ч. 6 ст. 18.13 2 базовые величины (58 рублей) от 30 до 40 км/ч ч. 7 ст. 18.13 4 базовые величины (116 рублей) свыше 40 км/ч ч. 8 ст. 18.13 6 базовых величин (174 рубля)