Huawei опровергла информацию о продаже мобильного подразделения

Источник материала: Onliner

Huawei не собирается продавать свой мобильный бизнес — об этом сообщили представители компании. Ранее агентство Reuters со ссылкой на два своих источника передавало , что Huawei ведет переговоры о продаже премиальных линеек P и Mate.

Якобы переговоры идут между Huawei и консорциумом инвестиционных компаний из Шанхая. По словам одного из источников Reuters, обсуждение возможной сделки началось в сентябре прошлого года.

— Это необоснованные слухи о возможной продаже флагманских брендов смартфонов Huawei. Компания не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру, — сообщили в Huawei.