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Huawei опровергла информацию о продаже мобильного подразделения
Источник материала: Onliner
Huawei не собирается продавать свой мобильный бизнес — об этом сообщили представители компании. Ранее агентство Reuters со ссылкой на два своих источника
Якобы переговоры идут между Huawei и консорциумом инвестиционных компаний из Шанхая. По словам одного из источников Reuters, обсуждение возможной сделки началось в сентябре прошлого года.
— Это необоснованные слухи о возможной продаже флагманских брендов смартфонов Huawei. Компания не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру, — сообщили в Huawei.
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Huawei не собирается продавать свой мобильный бизнес — об этом сообщили представители компании. Ранее агентство Reuters со ссылкой на два своих источника передавало,...
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