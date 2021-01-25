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«Скучно, девочки». Путин прокомментировал фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике

25.01.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, после опубликования расследования Алексея Навального прошло пять дней. За это время новый фильм российского оппозиционера «Дворец для Путина...» набрал более 86 миллионов просмотров. Сегодня сам президент России Владимир Путин прокомментировал моменты из расследования.

Так, Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, передает ТАСС.

— Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли, — сказал он на онлайн-встрече со студентами вузов. — Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!

Он также отметил, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги». По словам Путина, всю информацию в фильме «скомпоновали».

— Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — прокомментировал Путин.

Кроме того, он высказался о субботних акциях протеста:

— Все имеют право выражать точку зрения, выходящее на рамки закона — опасно, это приводило к раскачке общества, от которой страдают все.

«Скучно, девочки». Путин прокомментировал фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике

(будет дополнено)

 
 
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Итак, после опубликования расследования Алексея Навального прошло пять дней. За это время новый фильм российского оппозиционера «Дворец для Путина...» набрал...
 
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