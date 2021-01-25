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«Скучно, девочки». Путин прокомментировал фильм Алексея Навального о дворце в Геленджике
Источник материала: Onliner
Итак, после опубликования расследования Алексея Навального прошло пять дней. За это время новый
Так, Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам,
— Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли, — сказал он на онлайн-встрече со студентами вузов. — Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!
Он также отметил, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги». По словам Путина, всю информацию в фильме «скомпоновали».
— Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще, — прокомментировал Путин.
Кроме того, он высказался о субботних акциях протеста:
— Все имеют право выражать точку зрения, выходящее на рамки закона — опасно, это приводило к раскачке общества, от которой страдают все.
(будет дополнено)
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Итак, после опубликования расследования Алексея Навального прошло пять дней. За это время новый фильм российского оппозиционера «Дворец для Путина...» набрал...
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