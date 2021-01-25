Китаец на 50 лет заморозил умершую жену в надежде ее воскресить

Источник материала: ОНТ

Житель провинции Шаньдун (Китай) заморозил тело скончавшейся от рака легких супруги, надеясь в будущем ее воскресить. Об этом информирует China Press.

У 49-летней Чжань Вэньлянь, жены Гуя Цзюньминя, был рак легких. Когда женщина умирала, ее супруг решил сохранить тело любимой при помощи криогенной заморозки. Мужчина изучил вопрос и поинтересовался у жены, даст ли она согласие на подобную процедуру.

К тому моменту рак уже распространился в мозг Вэньлянь. Китаянка не могла говорить и не контролировала мышцы лица. Супруг попросил ее в случае согласия сжать его руку. Женщина схватила руку Цзюньминя.

Сердце Чжань Вэньлянь остановилось 8 мая 2017 года. Незамедлительно была проведена 55-часовая операция по заморозке тела умершей. Прежде, чем жену Цзюньминя на 50 лет поместили в криогенный резервуар, мужчина в последний раз посмотрел на нее. По его словам, Вэньлянь выглядела так, будто ее погрузили в сон.

Фото: China Press

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