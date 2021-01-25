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«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера
Источник материала: ОНТ
Футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом
На сайте клуба опубликовано заявление владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Фрэнк Лэмпард с 2001 по 2014 годы выступал в «Челси» как футболист, с 4 июля 2019 года англичанин работал в лондонском клубе в должности главного тренера.
Фото: Getty Images
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Футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом информирует пресс-служба лондонской команды. На сайте клуба опубликовано...
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