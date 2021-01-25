«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера

Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Челси» уволил с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом информирует пресс-служба лондонской команды.

На сайте клуба опубликовано заявление владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Фрэнк Лэмпард с 2001 по 2014 годы выступал в «Челси» как футболист, с 4 июля 2019 года англичанин работал в лондонском клубе в должности главного тренера.

Фото: Getty Images

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