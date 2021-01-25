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Военнослужащие Индии и Китая вступили в столкновения в Гималаях
Источник материала: ОНТ
Возле перевала Наку-Ла в Гималаях произошли столкновения солдат-пограничников Индии и Китая. Об этом
По сведениям источника, китайские военные предприняли попытку пройти на индийскую территорию. Солдаты пограничных сил Индии их остановили. В ходе столкновений были ранены четыре индийских и 20 китайских солдат.
Ситуация в районе уже находится под контролем. Другие подробности не приводятся.
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Возле перевала Наку-Ла в Гималаях произошли столкновения солдат-пограничников Индии и Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на портал Latestly. По сведениям...
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